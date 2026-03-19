مغامرة «إنتر ميامي» التي كلفت 45 مليون دولار تنقلب عليه: فريق «هيرونز» بقيادة ليونيل ميسي يودع كأس الأبطال في خروج مُحرج

كان من المفترض أن يكون «إنتر ميامي» من بين المرشحين للفوز بكأس أبطال الكونكاكاف، التي تعهدوا بالفوز بها، لكن خسارتهم أمام «ناشفيل» تمثل إحراجًا تامًا.

لم يكن ليونيل ميسي في مزاج يسمح له بالمصافحة في نهاية المباراة. بل إنه، بعد الخسارة أمام ناشفيل بطريقة قاسية بلا شك — بفضل قاعدة أهداف خارج أرض الملعب — اندفع مسرعاً نحو النفق.

كانت ليلة متباينة بالنسبة لقائد ميامي. في الدقيقة السابعة، سجل هدفه رقم 900 في مسيرته. وفي الدقيقة 74، لم يستطع سوى المشاهدة بينما سجل كريستيان إسبينوزا من ناشفيل هدفاً بعد دفاع ميامي الفوضوي إلى حد ما. كانت ميامي، بصفتها المضيفة، بحاجة إلى هدف. لكنه لم يأتِ أبداً.

وهكذا فشل ميامي. كأس أبطال الكونكاكاف هي مسابقة غريبة، لكنها، تاريخياً، كانت بمثابة مقياس للبراعة النسبية لفرق الدوري الأمريكي لكرة القدم. هل تريد أن تكون أفضل فريق في القارة؟ اهزم جميع الفرق الأخرى. في النهاية، لم يستطع ميامي هزيمة أحد فرق الدوري نفسه.

يأتي هذا في مرحلة قاتمة بشكل خاص لفريق هيرونز، لا سيما لأن المالك المشارك خورخي ماس كان قد أعلن، بنية واضحة إلى حد ما، أن ميامي ستبذل قصارى جهدها في الكأس هذا العام. فقد فازوا بكأس MLS وكأس الدوريات ودرع المشجعين في كل من المواسم الثلاثة التي قضاها ميسي في جنوب فلوريدا.

لكن يبدو أنه سيتعين عليهم الانتظار للحصول على اللقب الرابع، مما يمثل ضربة قوية لفريق أنفق الكثير وحظي بتشجيع كبير من الكثيرين.

  Inter Miami CF v Nashville SC - CONCACAF Champions Cup

    مباراة لم تسر الأمور فيها كما أرادوا

    في الدقائق الأولى، بدا الأمر وكأنه مباراة ميامي يوم الأربعاء. فقد سيطروا على الكرة بشكل كبير، وكان ناشفيل راضياً بتركها لهم. وسدد جيرمان بيرترامي، الذي يعاني منذ وصوله قادماً من فريق مونتيري في الدوري المكسيكي، كرة قوية نحو حارس المرمى من مسافة قريبة في الدقيقة الرابعة. وبعد ذلك بوقت قصير، أنقذه ميسي.

    كان الهدف مذهلاً: استلم ميسي الكرة وهو يدير ظهره للمرمى، وتجاوز مدافعاً واحداً قبل أن يسدد الكرة بين أرجل مدافع آخر وتسكن الزاوية السفلية.



    ومنذ ذلك الحين، بدا الأمر كقصة مألوفة. هذه هي اللحظة التي يواصل فيها ميامي، في أفضل حالاته، إنهاء المباراة. كان السكين مغروزاً؛ كان فقط بحاجة إلى أن يُلف. وحاول الأرجنتيني الصغير ذلك. لكن الهدف لم يبدُ أنه أثنى عزيمة ناشفيل. لم يتغيروا حقاً.

    بعد أن انتزعوا تعادلاً 0-0 في مباراة الذهاب، كان الهدف هو كل ما يحتاجونه. وحصلوا عليه عندما انهار دفاع ميامي عندما انحرفت تسديدة أليكس مويل نحو المرمى. أبعد داين سانت كلير الكرة بقبضته. كان إسبينوزا، اللاعب الحر الذي انضم من سان خوسيه، أول من رد وسدد الكرة بقوة في المرمى. انفجر مقاعد البدلاء في ناشفيل بالبهجة. لم تكن لحظة جميلة. لكن لم يكن من الضروري أن تكون كذلك.

    منذ ذلك الحين، ساد الذعر صفوف فريق هيرونز. تحولت الأمور من السيطرة إلى الهيجان. لكن لم تكن هناك نية ولا إيمان. أجرى ميامي تغييرين هجوميين، وفي الدقائق الـ15 الأخيرة، صنع فرصتين واضحتين فقط. سدد ميسي محاولة واحدة فقط على المرمى، وهي محاولة عشوائية في وسط الزحام، حتى بمعاييره هو الفائز بجائزة الكرة الذهبية.

  Los Angeles Football Club v Inter Miami CF

    الفشل بعد إنفاق تاريخي

    وهكذا، تعود ميامي إلى ديارها. وبالطبع، كان من المتوقع أن تكون المهمة صعبة هذا العام. ففرق الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS)، بشكل عام، لا تمتلك الميزانية أو الجودة اللازمة للمنافسة على ثلاث جبهات. إن تحقيق النجاح في كأس الدوريات، والدوري الأمريكي لكرة القدم، وكأس أبطال الكونكاكاف هو مهمة شاقة للغاية.

    ومع ذلك، قامت ميامي بتعزيز صفوفها بشكل كبير خلال فصل الشتاء بهدف تحقيق هذا الهدف الرئيسي. في بعض الأحيان، بدا الأمر وكأنه فترة انتقالات تشبه تلك التي يقوم بها بايرن ميونيخ، حيث استقطبت الفريق بعضاً من أفضل المواهب في المنطقة واعتمدت على رغبتهم في اللعب لصالحها. رفض سانت كلير، الحائز على لقب أفضل حارس مرمى في الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) لهذا العام، عرضًا ماليًا أكبر من مينيسوتا يونايتد لتوقيع العقد. ما كان السبب؟ أراد اللعب في كأس أبطال الكونكاكاف مع فريق يُتوقع فوزه باللقب - مما جعل خسارة ليلة الأربعاء محرجة للغاية.

    عاد تاديو أليندي مقابل مبلغ مالي يفوق إجمالي الإنفاق لبعض أندية الدوري الأمريكي لكرة القدم. وانضم كل من فاكوندو مورا، وسيرجيو ريغويلون، وديفيد أيالا، ورودريغو دي بول (بشكل دائم)، وأخيراً بيرتيرامي. وفي نهاية المطاف، أنفقوا 45 مليون دولار خلال فترة الانتقالات الصيفية. أما النادي التالي الأكثر طموحاً، وهو هيوستن، فقد أنفق 15 مليون دولار. كان شتاءً مليئاً بالطموح، بالتأكيد، ولكنه كان أيضاً شتاءً لم تشهده الدوري من قبل.

  Nashville SC v Inter Miami CF - CONCACAF Champions Cup 2026

    لا شيء أقل من إحراج

    كان يوم الأربعاء، إذن، محرجًا. وهذا لا ينتقص من شأن ناشفيل، التي تعد فريقًا جيدًا في الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS). فمن المرجح أن يحتل الفريق مركزًا ضمن المراكز الأربعة الأولى في المؤتمر الشرقي. فهو يتمتع بتدريب جيد، وتوازن جيد، ويقوده لاعبون موهوبون. صحيح أنه لا يقدم شيئًا جديدًا من حيث النمط أو الجودة، لكن الخسارة أمامه لا عيب فيها، نظريًّا.

    ومع ذلك، كان هذا فريقاً من الدوري الأمريكي لكرة القدم. تم تشكيل فريق ميامي، من الناحية النظرية، للفوز على تولوكا أو بوماس أو كروز أزول. من المفترض أن يكونوا قادرين على إشراك لاعبيهم الاحتياطيين في هذه المباريات. كان هناك حديث عن إمكانية سعيهم للحصول على مكان في كأس ليبرتادوريس. إذا كان هذا بمثابة اختبار من نوع ما، فقد كان فشلاً ذريعاً. خسروا أمام أحد فرقهم عندما أصروا على أنهم قادرون على منافسة أفضل الفرق في أمريكا الجنوبية.

    ربما يكون الرد على ذلك هو أن فرق الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) أصبحت أقوى في كأس الأبطال على أي حال. ناشفيل يستحق التواجد هنا بقدر ما يستحقه ميامي. ومع ذلك، كان للفرق المكسيكية الأفضلية الواضحة في دور الـ16. فاز تولوكا على سان دييغو الذي لعب بعشرة لاعبين على أرضه. وخرج كلوب أمريكا من فيلادلفيا بنتيجة 1-1 ليتأهل في مجموع المباراتين. في الواقع، الأمر متروك لفريق سينسيناتي، الذي يواجه تيغريس مساء الخميس، لإثبات أن دوري MLS قادر على منافسة الفرق المكسيكية في مسابقة لم يفز بها منذ عام 2022.

    سيحتاج ميامي أيضًا إلى وقت للتكيف. فقد أضاف الفريق بعض الوجوه الجديدة وخسر بعض الوجوه القديمة. هناك تحركات جديدة يجب فهمها، وأرجل جديدة أضيفت إلى غرفة الملابس. هذه الأمور لا تتغير بين عشية وضحاها.


  Inter Miami CF v Nashville SC - CONCACAF Champions Cup

    الكشف عن بعض العيوب الرئيسية

    كما اتضح بشكل أوضح أن فريق ميامي هذا لا يزال بعيدًا عن الاكتمال. تذكروا أن بعض صفقاتهم كانت خيارات ثانية أو حتى ثالثة. فقد سعى الفريق، حسب ما ورد، إلى ضم دينيس بوانغا من لوس أنجلوس إف سي، الذي كان من شأن سرعته وحماسه الهجومي أن يكونا أكثر ملاءمة من بيترامي إلى جانب ميسي. ورفض فريق لوس أنجلوس عرضًا بقيمة 13 مليون دولار قبل أن يوقع مع أحد أفضل لاعبيه على تمديد عقد ضخم. بدا الأمر وكأنه خسارة في ذلك الوقت. والآن تبدو خسارته هائلة.

    كان تريستان بلاكمون من فانكوفر وايتكابس هدفاً أيضاً. كان التعاقد معه سيضيف تحسناً كبيراً في مركز قلب الدفاع، لا سيما وأن بلاكمون كان ضمن تشكيلة المنتخب الأمريكي، وحصل على لقب أفضل مدافع في الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) في عام 2025. وبالطبع، كان سيكون لذلك تأثير متسلسل. لو لم ينضم بلاكمون، ربما لم يكن ميكايل قد جاء من بالميراس على سبيل الإعارة. ولو تم التفاوض على صفقة بوانغا، ربما لم يكن بيرتيرامي قد تم جلبه من الدوري المكسيكي. ومع ذلك، من الواضح أن كلا التعاقدين يمثلان تراجعاً عن الخيارات الأولى. وقد عانى ميامي نتيجة لذلك.

    لذلك، خيب فريق هيرونز الآمال في المسابقة الوحيدة التي وعدوا بالنجاح فيها. كأس أبطال الكونكاكاف صعب الفوز به. في الواقع، هناك سبب يجعل فرق الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) تكافح غالبًا للفوز باللقب. ومع ذلك، في السنوات السابقة، سقطوا على يد فرق الدوري المكسيكي (Liga MX)، وفشلوا في تحقيق نتائج إيجابية خارج أرضهم أمام فرق ذات قوام أكبر - حيث انكشفت ضعف قوامهم في الظروف القاسية خارج أرضهم. هنا، على الرغم من ذلك، أهدروا الفرصة في مباراة واحدة ضد منافس من الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS).

    ربما تكون هذه نتيجة غير متوقعة. لم ينجح تأثير ميسي. فقد ميامي ثقته بنفسه. الأخطاء الفردية، ليلة سيئة، ارتداد الكرة في الاتجاه الخاطئ؛ كل هذا يمكن أن يحدث في كرة القدم بنظام خروج المغلوب. ومع ذلك، فإن ميامي مصمم لتجنب ذلك.

    هذه هي المباريات التي من المفترض أن يتخطاها ميامي بسهولة. كان من المفترض أن تكون هذه بداية مسيرة تاريخية. بدلاً من ذلك، فشلوا فشلاً ذريعاً.

الدوري الأمريكي
ناشفيل crest
ناشفيل
ناشفيل
أورلاندو سيتي crest
أورلاندو سيتي
أورلاندو سيتي
الدوري الأمريكي
نيويورك سيتي crest
نيويورك سيتي
نيويورك سيتي
إنتر ميامي crest
إنتر ميامي
إنتر ميامي