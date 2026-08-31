أثار الإعلامي وليد الفراج، حالة من الجدل الواسع، بسبب لقطتين عبر حلقته في برنامج "روتانا سبورت"، بشأن الحديث عن مفاوضات الهلال مع النجم الفرنسي كريم بنزيما، من أجل تسوية عقده، فضلًا عن نشر حديث "مسبق" من ياسر الرميان، مدير صندوق الاستثمارات العامة، حول آلية دعم الأندية.
وتشير التقارير إلى أن بنزيما "39 عامًا" يتجه نحو الاعتزال النهائي، وذلك بعد مفاوضات الهلال معه على إنهاء عقده بالتراضي، والتي ألمح فيها بعائق يمنعه من مزاملة كريستيانو رونالدو في النصر، بالتزامن مع إعلان الزعيم لصفقته الجديدة، بضم المهاجم الإنجليزي أولي واتكينز من أستون فيلا.
ويواصل الهلال نشاطه الكبير في فترة الميركاتو الصيفي، في ظل الحديث بشأن ضم مدافع "مواليد"، واقتراب نجم آرسنال، جابرييل مارتينيلي، من الانتقال إلى قلعة الزعيم.