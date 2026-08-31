واستعرض الفراج، مفاوضات الهلال للتسوية مع بنزيما، بقوله "النادي أخبر اللاعب بأنه لا يقاتل ولم يعد لديه الشغف للعب، وتم تخييره بين العودة للاتحاد أو الانتقال إلى الشباب، وحتى عرضوا عليه الدرعية - الصاعد حديثًا - إلا أنه رفض تلك العروض، وقال اكتفيت.

وزاد الفراج من الشعر بيتًا، حيث ألمح بأنه كان من الصعب أن ينتقل بنزيما إلى النصر، في ظل وجود القائد البرتغالي كريستيانو رونالدو، وما قد يصنعه تواجد الثنائي من بعض "الحساسية".

ومن غير المنطقي أن يأخذ بنزيما كامل راتبه المتبقي في عقده، فيما موّل الأمير الوليد بن طلال، نفقات تسوية عقد اللاعب، وينتظر أن يعلن الهلال في بيان رسمي، تلك التفاصيل، خلال الساعات المُقبلة".

ووجه الفراج ردًا بشأن تساؤلات الجماهير حول سبب نجاح الهلال في استقطاب مهاجمين في الفترة الصيفية، بينما كان يعاني من هذا الأمر في السابق، معلقًا "أعتقد أن النادي غيّر طريقة تعاقداته، وأجرى تغييرًا في المفاوضين الذين كان يعتمد عليهم في اختيارات اللاعبين".

ونوّه الفراج بأن الجناح البرازيلي جابرييل مارتينيلي، سيصل الرياض، خلال يومين، تمهيدًا لانتقاله إلى الهلال، بعد إتمامه لصفقة أولي واتكينز لمدة 3 مواسم، فيما يتجه الأزرق نحو حسم صفقة المدافع تحت 21 عامًا.

وكانت صحيفة "إتش تي سبور" التركية، قد ربطت بين حسم الهلال لصفقة المدافع الأجنبي، برحيل يوسف أكتشيشيك، الذي وافق الزعيم على انتقاله إلى جلطة سراي على سبيل الإعارة، مع وجود خيار لشراء عقده، وذلك بعدما أبدى أكتشيشيك رغبة في العودة إلى الفريق الذي سبق وأن مثله في الفئات السنية.