شهدت مواجهة منتخبي قطر والإمارات بعض الجدل، على إثر تعليق المصري أحمد الطيب؛ المعلق عبر شبكة قنوات "الكاس" القطرية، على تلك الأزمة التي تفجرت على هامش كأس الخليج العربي 2026 "خليجي 27".
"يا خائب خليك في نفسك" .. معلق مصري يقتحم جدل التجنيس بين منتخبات السعودية والإمارات وقطر
ما القصة؟
أظهر المنتخب الإماراتي نسخة أكثر من رائعة خليجي 27؛ المقام حاليًا في جدة، حيث بدى أكثر قوة تحت قيادة مدربه زلاتكو داليتش.
تلك القوة الكبيرة للأبيض، علق عليها بعض الإعلاميين السعوديين مستنكرين اعتماد الإمارات على قوام من اللاعبين الأجانب مع ندرة في المحليين الممثلين للمنتخب.
هذا الشد والجذب، أوقفه وزير الإعلام السعودي سلمان الدوسري، بمنشور عبر حسابه على منصة "إكس"، للتأكيد على الروابط بين الدولة الخليجية، لينتهي معه الحديث في إعلام بلاده على اعتماد المنتخب الإماراتي على المجنسين.
الدوسري كتب نصًا: "الخليج يجمعنا بأكثر من حدود ومصالح مشتركة؛ تجمعنا أخوة راسخة، وامتداد اجتماعي وثقافي وإنساني صنعته أجيال، وتواصل مسيرته أجيال. قد تتعدد الرؤى والمواقف، لكن تبقى روابطنا أعمق، ولحمتنا الخليجية أقوى، ومصيرنا واحدًا، ومسؤوليتنا في الإعلام أن نصون هذه الروابط".
تعليق أحمد الطيب
المعلق المصري أحمد الطيب استغل مواجهة منتخبي قطر والإمارات يوم أمس الأربعاء، لفتح ملف التجنيس من جديد، خاصةً وأن العنابي حاله من حال الأبيض بشأن تجنيس عدد من اللاعبين الأجانب.
وقال الطيب أثناء تعليق على المباراة: "التجنيس عادي جدًا طالما تنص اللوائح على ذلك، بل تكون خائبًا إن لم تستغلها".
وأضاف بلهجته المصرية: "يا خايب خليك في نفسك، يا خايب اتعلم وابقى شاطر .. خايب أقصد به من يقلل من قيمة استخدام الرخصة بهذا الشكل لأسباب أخرى. أعتقد الرسالة واصلة للكل والكلام على الكل وللكل".
الطيب اختتم: "قطر طالما نالوا منها بسبب التجنيس، أنت تلاعب فريق به ثمانية مجنسين، فقم بالتجنيس، لماذا لا تفعل؟ هذا هو القانون وهذه هي الرخصة، لو لم تستغلها تكون خائبًا".
رفض المنتخب السعودي للتجنيس
في وقت طورت به منتخبات الإمارات وقطر من نفسها بالاستعانة ببعض اللاعبين الأجانب، لتجنيسهم ومن ثم تمثيلهم على الساحات القارية والعالمية، يرفض به المنتخب السعودي السير على الخطى ذاتها.
هذا الملف علق عليه من قبل ياسر المسحل؛ خلال فترة رئاسته للاتحاد السعودي، مؤكدًا عدم حاجة الأخضر للتجنيس، بالنظر لحجم المملكة وعدد شعبها، فيما تلجأ له بعض المنتخبات نظرًا لصغر حجم البلد، في إسقاط على المنتخب القطري.
بينما لا يمانع الاتحاد السعودي الاستعانة باللاعبين الأجانب من "المواليد"، الذين نشأوا وترعرعوا في المملكة، حيث يشارك بعضهم مع مختلف الفئات بالمنتخب السعودي.
وماذا بعد؟
تجتمع منتخبات قطر، الإمارات والسعودية حاليًا في مدينة جدة، لخوض منافسات كأس الخليج العربي 2026 "خليجي 27".
ومن المقرر أن يلتقي العنابي بالأخضر في نصف النهائي، فيما يواجه الأبيض منتخب عمان في الدور ذاته.
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