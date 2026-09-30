"يا خائب خليك في نفسك" .. معلق مصري يقتحم جدل التجنيس بين منتخبات السعودية والإمارات وقطر

أظهر المنتخب الإماراتي نسخة أكثر من رائعة خليجي 27؛ المقام حاليًا في جدة، حيث بدى أكثر قوة تحت قيادة مدربه زلاتكو داليتش.

تلك القوة الكبيرة للأبيض، علق عليها بعض الإعلاميين السعوديين مستنكرين اعتماد الإمارات على قوام من اللاعبين الأجانب مع ندرة في المحليين الممثلين للمنتخب.

هذا الشد والجذب، أوقفه وزير الإعلام السعودي سلمان الدوسري، بمنشور عبر حسابه على منصة "إكس"، للتأكيد على الروابط بين الدولة الخليجية، لينتهي معه الحديث في إعلام بلاده على اعتماد المنتخب الإماراتي على المجنسين.

الدوسري كتب نصًا: "الخليج يجمعنا بأكثر من حدود ومصالح مشتركة؛ تجمعنا أخوة راسخة، وامتداد اجتماعي وثقافي وإنساني صنعته أجيال، وتواصل مسيرته أجيال. قد تتعدد الرؤى والمواقف، لكن تبقى روابطنا أعمق، ولحمتنا الخليجية أقوى، ومصيرنا واحدًا، ومسؤوليتنا في الإعلام أن نصون هذه الروابط".







