معركة ميسي ورونالدو | القوة الذهنية ليست في "الجيم" فقط .. عقلية "الطفل الصغير" ليو تفضح هوس كريستيانو بكأس العالم!

كم من جرائم يتم ارتكابها تحت اسم العقلية؟ تصريحات نرجسية تعكس درجة عالية من حب الذات، وحديث مستمر عن عشق النجاح وأنه الأفضل في العالم، وزملاء سابقين يتغنون بالتزامه واهتمامه بجسده والنظام الغذائي القاسي وقضاء ساعات طويلة في صالة الألعاب الرياضية "الجيم".

بالطبع عرفتم من هو .. كريستيانو رونالدو الذي تعامل مع العقلية والقوة الذهنية على أنها تخصه وحده بل هو من اخترعها، ولا توجد طريقة أخرى للنجاح سوى هذا المسار، ولا تنسى أيضًا أن تكرر في كل مقابلة صحفية ومناسبة أن عقليتك هي سر نجاحك.

وعلى الجانب الآخر يظهر لنا ميسي، شخص هادىء الطباع، لا يصرخ كثيرًا ولا يوبخ زملائه أكثر من الطبيعي، لا يتحدث عن نفسه، يتمتع بجسد رياضي مناسب، ويرجع ذلك لقضاء الوقت العادي في صالات الألعاب الرياضية مثل أغلبية نجوم كرة القدم، لأن كثافة العضلات من الأساس قد تكون عيبًا أكثر من ميزة وتقلل من سرعة اللاعب ورشاقته.

كريستيانو في نظر الأغلبية خاصة عشاقه من رواد التواصل الاجتماعي هو صاحب العقلية الأقوى، بسبب كل الأشياء التي يرددها عن محاربته للعمر والأشياء من هذا القبيل، وهذا صحيح .. البرتغالي لا يبدو أن عمره 41 سنة أبدًا.

ولكن هل تريد سماع مفاجأة مدوية؟ ميسي أيضًا لا تبدو عليه علامات السن، لو لم تعرفه وقابلته في الشارع لن تتوقع أبدًا أن عمره 38 سنة، سواء من بنيانه الجسدي ورشاقته "حتى إن قلت سرعته" أو ملامح وجهه!

الفارق هنا أن ميسي لا يتحدث كثيرًا عن الأمر مثلما يفعل رونالدو، ولا ينشر صوره وهو يستعرض عضلاته وجسده العاري عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأغلفة المجلات العالمية.

ما يفعله كريستيانو لا يدينه، إنها الطريقة التي نجح بها وجلبت له الإنجازات والملايين على مدار مسيرته خارج أو داخل الملعب، ولكن المشكلة أن البعض اعتبر من لا يفعل ذلك كشخص ضعيف أو لا يمتلك العقلية والقوة الذهنية اللازمة للنجاح.

هل تعتقد أن ميسي لا يكافح ولا يعمل ولا يتحمل الكثير من الضغوط التي عانى منها طوال مسيرته؟ إن كنت تؤمن أن كل ما فعله كان سهلًا فعليك التوقف عن القراءة هنا.