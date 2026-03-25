ترجمه
"معركة صعبة للغاية" - أنجي بوستيكوغلو يصدر تقييمًا صادقًا لفرص توتنهام في البقاء بالدوري الإنجليزي الممتاز
توتنهام على حافة الهاوية
مع اقتراب موسم الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-2026 من نهايته، يواجه توتنهام وضعاً غير مسبوق. بعد الهزيمة المخيبة للآمال بنتيجة 3-0 على أرضه أمام نوتنغهام فورست، تراجع النادي إلى المركز 17 في الترتيب، ليمتد سلسلة عدم الفوز المقلقة إلى 13 مباراة. يمثل هذا التحدي الأكبر للنادي من أجل البقاء منذ عام 1977، مما ترك المشجعين والموظفين السابقين في حالة من الذهول إزاء السرعة التي وجد بها الفائز بدوري أوروبا نفسه متورطًا في معركة الهبوط.
تقييم بوستيكوغلو الصريح
في مقابلة صريحة مع محطة الراديو SEN 1116 التي تتخذ من ملبورن مقراً لها، اعترف بوستيكوغلو بأن مشاهدة التدهور المقلق الذي يمر به فريقه السابق كانت تجربة صعبة للغاية. وعلى الرغم من رحيله الصيف الماضي، يؤكد المدرب البالغ من العمر 60 عاماً أن ارتباطه العاطفي بنادي توتنهام لا يزال راسخاً. وقال: "ليس جيدًا، ما زلت أشعر بارتباط قوي جدًا بالنادي. كانت سنتين ولم تكن سهلة على الإطلاق، لكننا استثمرنا الكثير فيهما". "في المباراة قبل الأخيرة، فزنا بلقب أوروبي، وكان ذلك إنجازاً رائعاً. ستبقى تلك العلاقة إلى الأبد. لم يكن من السهل مشاهدتهم وهم يعانون، وهذا ليس ما كنت أتوقعه. إنهم يخوضون معركة صعبة، فالهبوط أمر خطير لأي نادٍ، لكنه أمر بالغ الأهمية بالنسبة لتوتنهام. أمامهم معركة يجب خوضها، ولديهم الجودة اللازمة للخروج من هذه الأزمة. إنهم بحاجة إلى نقطة تحول بالتأكيد".
فيلم غير مريح للمشاهدة
لم يغفل بوستيكوغلو، الذي قضى فترة قصيرة وغير ناجحة مدتها 39 يوماً مع نوتنغهام فورست في وقت سابق من هذا الموسم، المفارقة التي ينطوي عليها الترتيب الحالي. كانت مشاهدة فريقيه الأخيرين يتنافسان من أجل البقاء يوم الأحد تجربة غير واقعية بالنسبة للأسترالي، خاصة وأن فوز فورست جعله يتخطى توتنهام في الترتيب. وفي معرض حديثه عن المسار الذي قاده من المجد الأوروبي إلى مشاهدة مباراة حاسمة للهبوط على التلفزيون، قال: "لقد شاهدتها بالفعل – ما زلت مهتمًا جدًا – خاصةً بتوتنهام بسبب اللاعبين وبعض أعضاء الطاقم هناك. لقد قضينا عامين معاً، ودائماً ما يكون هناك هذا الارتباط. لو كنت قد أخبرتني في مايو من العام الماضي أن هذا سيكون السيناريو الذي سأشاهد فيه فريقين قمت بتدريبهما في العام الماضي، لقلت: "لا، هذا أمر مستحيل". لقد شغلت التلفاز وشاهدت المباراة. كانت مشاهدة غير مريحة، ولم أستمتع بها، هذا أمر مؤكد".
بقيت سبع مباريات حاسمة
لا يزال الطريق نحو البقاء صعبًا، حيث لم يتبق سوى سبع مباريات لتحديد مستقبل توتنهام في الدوري الممتاز. تبدأ مهمة البقاء برحلة صعبة إلى سندرلاند ومواجهة على أرضه أمام برايتون قبل زيارة مليئة بالضغوط إلى وولفرهامبتون في ختام شهر أبريل. وتزداد حدة التوتر في مايو مع رحلات إلى أستون فيلا وتشيلسي، إلى جانب مواجهة حاسمة على أرضه أمام ليدز يونايتد. وتصل الحملة إلى ذروتها في 24 مايو أمام إيفرتون، وهي مباراة قد تحدد في النهاية ما إذا كان توتنهام سيحافظ على مكانه في الدوري الإنجليزي الممتاز أم سيواجه هبوطاً كارثياً.