معرفة قديمة ونجم يصارع على الهبوط وخيارات شابة.. من يخلف دانييل كارباخال في ريال مدريد؟!

وفقًا لصحيفة Sport، يُعد ديوجو دالوت لاعب مانشستر يونايتد أحد المرشحين. وتشير التقارير إلى أن مورينيو حريص على جلب مواطنه البرتغالي إلى مدريد. وقد عمل الثنائي معًا سابقًا في صفوف «الشياطين الحمر»؛ ففي صيف عام 2018، انضم دالوت إلى يونايتد قادمًا من نادي بورتو مقابل 22 مليون يورو. وتولى مورينيو تدريب اللاعب هناك لمدة ستة أشهر.

دالوت، الذي يمكنه اللعب أيضًا في الجانب الأيسر، مرتبط بعقد مع مانشستر حتى عام 2028. وكان اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا أساسيًا في التشكيلة الأساسية الموسم الماضي، حيث خاض 36 مباراة رسمية (سجل هدفًا واحدًا وصنع ثلاثة أهداف). ومن المتوقع أن يسعى بطل إنجلترا التاريخي إلى الاحتفاظ به وتقديم عرض جديد له.