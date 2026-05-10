معايير تين هاج ورودجرز.. سلوت يواجه المجهول بعد صلاح والتاريخ يثبت صدق أبو تريكة!

تعيش أروقة نادي ليفربول في الوقت الراهن حالة من التخبط غير المسبوق تذكر الجماهير بأسوأ فترات النادي تاريخيًّا.
ومع وصول قطار الموسم إلى محطاته الأخيرة في شهر مايو من عام 2026 يبرز تساؤل جوهري حول مصير المدرب الهولندي أرني سلوت الذي وجد نفسه في مواجهة مباشرة مع أسطورة النادي الحية محمد صلاح بعدما قرر المصري الرحيل.
لم تكن هذه المواجهة مجرد خلاف عابر بل كانت صدامًا حول مفهوم المعايير التي تحكم منظومة العمل داخل قلعة الأنفيلد في ظل تراجع النتائج الكارثي الذي أدى إلى تجرع الفريق مرارة الهزيمة في 18 مباراة خلال موسم واحد.