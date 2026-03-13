Getty Images Sport
مظهر جديد للمنتخب البرازيلي! فينيسيوس جونيور وزملاؤه يستعدون لارتداء الزي التاريخي من ماركة جوردان براند في مباراة ودية تاريخية ضد فرنسا
عصر جديد للفريق الفائز باللقب خمس مرات
أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم (CBF) عن شراكة تاريخية مع علامة Jordan Brand. تم الكشف عن الزي الجديد للفريق في حفل حضره العديد من النجوم في ساو باولو، ويشكل هذا الزي خروجاً عن التقاليد، حيث تم استبدال شعار Nike برمز Jumpman الشهير لمايكل جوردان، مما يمزج بين تراث كرة القدم النخبوية وروعة الملابس الرياضية العالمية.
يحتفظ القميص بالألوان الكلاسيكية الأزرق والأصفر، ولكنه يدمج النقشة الأسطورية "Elephant Print" - وهي نقشة مرادفة لحذاء Air Jordan 3 لعام 1988. تم تصميم الزي باستخدام تقنية Aero-FIT المبتكرة، وهو أخف وزناً بنسبة 11٪ وأكثر تهوية بشكل ملحوظ، ويستخدم نفايات نسيجية معاد تدويرها بنسبة 100٪ ليجمع بين الأداء المتميز والاستدامة البيئية.
فينيسيوس جونيور يشيد بالتأثير الثقافي
تم تعيين نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور كوجه إعلاني لهذه الشراكة، مما يؤكد على أن هذه الخطوة تتجاوز حدود الملعب. وقال فينيسيوس جونيور على الموقع الرسمي للاتحادالبرازيلي لكرة القدم: "بالنسبة لكل طفل في البرازيل يحلم بامتلاك كرة قدم، فإن هذه الشراكة تعني له شيئًا عميقًا حقًا".
"تربط بين جوردان براند ومنتخبنا الوطني أكثر من مجرد كرة القدم - إنها ثقافة وعظمة مجتمعتين. عندما يظهر شعار Jumpman بألواننا، فإنه يظهر للعالم الإبداع والعاطفة والطاقة التي تجعل البرازيل مميزة. إنه يلهم جيلاً جديداً للعب بأناقة وحرية وفخر في كل مرة نخطو فيها على أرض الملعب".
التميز التقني يلتقي بالشارع
تعد هذه الشراكة بمثابة إصلاح تقني مصمم خصيصًا للرياضيين المعاصرين. ووصفت سارة مينساه، رئيسة علامة جوردان براند، هذه الخطوة بأنها اندماج ديناميكي حيث يتكامل الأداء والتعبير مع بعضهما البعض. تشمل مجموعة الملابس معدات تدريب متخصصة وحذاء Tiempo مخصص لضمان مظهر متناسق.
وقالت مينساه: "اليوم، أشعلت جوردان شيئًا استثنائيًا حقًا. هذه الشراكة مع المنتخب البرازيلي هي أكثر من مجرد تعاون؛ إنها احتفال بالبراعة والإبداع والطاقة المذهلة لكرة القدم العالمية، مع البرازيل في قلبها الديناميكي. حيثما توجد البراعة والثقة ونبض المنافسة، تزدهر جوردان. هذا ليس مجرد لقاء بين عوالم؛ إنه اندماج ديناميكي حيث يغذي الأداء والتعبير بعضهما البعض".
المباراة الأولى ضد منتخب فرنسا
سيشاهد المشجعون جامبمان في أول ظهور له في 26 مارس، عندما تواجه البرازيل فرنسا في مباراة ودية ضخمة. إنها منصة مناسبة تمامًا لظهور تاريخي كهذا، حيث تسعى السيليساو لاختبار قدراتها أمام منافس أوروبي من الطراز الرفيع.
تدخل البرازيل هذه المباراة وهي تسعى للحفاظ على زخمها بعد نتائج متباينة في آخر خمس مباريات، حيث فازت في اثنتين وتعادلت في واحدة. ستستغل البرازيل هذه المباراة الودية القارية لتصقل مهارات لاعبيها قبل كأس العالم هذا الصيف، حيث وقعت في المجموعة C إلى جانب المغرب وهايتي واسكتلندا.
