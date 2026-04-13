قد يتمتع نادي بايرن ميونخ وأندية أخرى مهتمة بميزة كبيرة في مساعيها للتعاقد مع أنتوني غوردون من نيوكاسل يونايتد. إذ أفاد فابريزيو رومانو بأنه من المحتمل جدًا أن يبيع فريق «الماجبايز» لاعبًا كبيرًا واحدًا على الأقل، أو حتى اثنين من أبرز لاعبيه، خلال الصيف.
مطرقة الانتقالات بشأن نجم إنجلترا: هل يملك بايرن ميونخ فرصًا أفضل بكثير مما كان يُعتقد؟
"يتعلق الأمر هنا باللعب المالي النظيف والتكاليف الهائلة لتشكيلة الفريق. لذلك عليكم أن تأخذوا ذلك في الحسبان"، يقول خبير الانتقالات على قناته في يوتيوب. وإلى جانب غوردون، يبدو أن لاعبي خط الوسط ساندرو تونالي وبرونو غيماريش أثارا أيضاً اهتماماً كبيراً لدى أندية أخرى، غير أن ثمة الكثير مما يرجّح، عند حدوث ذلك، رحيل غوردون على ما يبدو.
وبحسب ذلك، فإن الماغبايز لن يبيعوا بالطبع جميع هؤلاء اللاعبين، "لكن في حالة أنطوني غوردون توجد إمكانية، إذا وصل عرض كبير. هناك أندية أولى منخرطة، وتوجد محادثات أولى جارية - أيضاً من الدوري الإنجليزي الممتاز"، يواصل رومانو ادعاءه.
يُقال إن بايرن ميونخ دخل بالفعل في محادثات «ملموسة للغاية» مع أنتوني غوردون
وكانت سكاي قد تناولت الأمر بوضوح أكبر في وقت سابق، على الأقل فيما يتعلق باهتمام بايرن ميونخ بغوردون. ووفقًا لذلك، فإن المحادثات مع الدولي الإنجليزي أصبحت بالفعل «ملموسة جدًا»، في حين لم يحدث بعد أي تواصل مع نيوكاسل. غير أن اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا يُعد «المرشح المفضل المطلق» لشغل الشاغر على الجناح الأيسر خلف لويس دياز الذي يُعد حاليًا غير قابل للاستبدال.
وتذكر سكاي أن السعر المحتمل لغوردون هو 60 مليون يورو، إلا أن ذلك لن يثير لدى «الماكبايز» سوى ابتسامة باهتة، رغم الضغط الواضح بسبب قواعد اللعب المالي النظيف. إذ تشير التقارير إلى أن غوردون مطلوب أيضًا لدى أندية القمة الإنجليزية الغنية. وفي نهاية فبراير، أفادت ذا صن بأنه إلى جانب ليفربول، يمد آرسنال أيضًا جسوره نحو اللاعب الهجومي. وبحسب التقرير، فإن «الغانرز» مستعدون لدفع ما يصل إلى 92 مليون يورو مقابل غوردون.
ومن غير المرجح أن يدفع بايرن ميونخ مثل هذا المبلغ من أجل لاعب يُفترض أن يكون منافسًا لنجم كبير مُثبت مثل لويس دياز، ومن ثم—إذا صحت هذه الأرقام—قد ينسحب سريعًا من سباق التعاقد. ذلك أن مثل هذه الصفقات الباهظة لا تتوافق على الإطلاق في شارع زابِنر مع استراتيجية تشكيل الفريق التي يجري التفكير بها للمستقبل متوسط المدى.
يريد بايرن ميونخ منح مواهب النادي الشابة أيضًا فرصًا في أدوار البدلاء
فبعد الأمثلة المضيئة التي يقدمها يوسيب ستانيشيتش، ولينارت كارل وألكسندر بافلوفيتش، يُفترض أن يتبعهم مزيد من لاعبي الشباب الذين ينجحون، مباشرة من أكاديمية النادي أو عبر صفقات إعارة، عاجلاً أم آجلاً في الوصول إلى الفريق الأول، حيث يشغلون في البداية أدوارًا احتياطية، وعلى المدى المتوسط يصبحون عناصر أساسية جديدة ومنخفضة التكلفة.
ومع نويل أسِكو، قد ينجح لاعب آخر من قطاع الناشئين في تثبيت نفسه هذا الصيف. فالدولي الألماني لفئات الناشئين يقدم موسم إعارة قويًا جدًا مع هانوفر 96 في الدرجة الثانية، وقد يشغل بعد عودته إلى حامل الرقم القياسي الألماني، عبر خيار إعادة الشراء، مقعد ليون غوريتسكا في قائمة الفريق.
وهناك تصور مشابه منخفض التكلفة أيضًا بشأن أريجون إبراهيموفيتش، الذي يمكنه بدوره القيام بدور البديل لدياز، لكنه على عكس غوردون لا يكلّف أي رسوم انتقال. إبراهيموفيتش، مثل أسِكو، يخوض أيضًا موسم إعارة جيدًا مع الفريق المرشح للهبوط من البوندسليغا من هايدنهايم، وهو هناك لاعب أساسي، ويحصل على الكثير من وقت اللعب، ولا يزال مرتبطًا بعقد مع بايرن حتى عام 2027. لكن الفارق من حيث الجودة مقارنة بنجم مخضرم في الدوري الإنجليزي الممتاز مثل غوردون يبقى بطبيعة الحال كبيرًا.
ويمتلك غوردون حاليًا 17 هدفًا وخمس تمريرات حاسمة في 46 مباراة رسمية مع “الماكبايز”. ويُقال إنه لا يمانع الانتقال إلى ميونخ، لكن يبقى التساؤل ما إذا كان يستطيع التأقلم مع دور المنافس. على أي حال: على المدى المتوسط يمكنه أيضًا تعويض قائد منتخب بلاده هاري كين في مركز رأس الحربة في حال الإصابة.
ويعد ملف غوردون، كونه لاعبًا سريعًا جدًا وقويًا في المراوغة وخطيرًا أمام المرمى، أعسر القدم يلعب على الجهة اليسرى، مثيرًا للاهتمام بالنسبة لبايرن من حيث المبدأ. فالإنجليزي قادر عمليًا على شغل جميع المراكز الهجومية، ويُستخدم هذا الموسم في نيوكاسل بشكل أساسي كجناح أيسر أو كمهاجم صريح. وهناك قد تنشأ فجوة في الصيف خلف كين بسبب رحيل اللاعب المعار نيكولاس جاكسون.