مطرقة الانتقالات بشأن نجم إنجلترا: هل يملك بايرن ميونخ فرصًا أفضل بكثير مما كان يُعتقد؟

فبعد الأمثلة المضيئة التي يقدمها يوسيب ستانيشيتش، ولينارت كارل وألكسندر بافلوفيتش، يُفترض أن يتبعهم مزيد من لاعبي الشباب الذين ينجحون، مباشرة من أكاديمية النادي أو عبر صفقات إعارة، عاجلاً أم آجلاً في الوصول إلى الفريق الأول، حيث يشغلون في البداية أدوارًا احتياطية، وعلى المدى المتوسط يصبحون عناصر أساسية جديدة ومنخفضة التكلفة.

ومع نويل أسِكو، قد ينجح لاعب آخر من قطاع الناشئين في تثبيت نفسه هذا الصيف. فالدولي الألماني لفئات الناشئين يقدم موسم إعارة قويًا جدًا مع هانوفر 96 في الدرجة الثانية، وقد يشغل بعد عودته إلى حامل الرقم القياسي الألماني، عبر خيار إعادة الشراء، مقعد ليون غوريتسكا في قائمة الفريق.

وهناك تصور مشابه منخفض التكلفة أيضًا بشأن أريجون إبراهيموفيتش، الذي يمكنه بدوره القيام بدور البديل لدياز، لكنه على عكس غوردون لا يكلّف أي رسوم انتقال. إبراهيموفيتش، مثل أسِكو، يخوض أيضًا موسم إعارة جيدًا مع الفريق المرشح للهبوط من البوندسليغا من هايدنهايم، وهو هناك لاعب أساسي، ويحصل على الكثير من وقت اللعب، ولا يزال مرتبطًا بعقد مع بايرن حتى عام 2027. لكن الفارق من حيث الجودة مقارنة بنجم مخضرم في الدوري الإنجليزي الممتاز مثل غوردون يبقى بطبيعة الحال كبيرًا.

ويمتلك غوردون حاليًا 17 هدفًا وخمس تمريرات حاسمة في 46 مباراة رسمية مع “الماكبايز”. ويُقال إنه لا يمانع الانتقال إلى ميونخ، لكن يبقى التساؤل ما إذا كان يستطيع التأقلم مع دور المنافس. على أي حال: على المدى المتوسط يمكنه أيضًا تعويض قائد منتخب بلاده هاري كين في مركز رأس الحربة في حال الإصابة.

ويعد ملف غوردون، كونه لاعبًا سريعًا جدًا وقويًا في المراوغة وخطيرًا أمام المرمى، أعسر القدم يلعب على الجهة اليسرى، مثيرًا للاهتمام بالنسبة لبايرن من حيث المبدأ. فالإنجليزي قادر عمليًا على شغل جميع المراكز الهجومية، ويُستخدم هذا الموسم في نيوكاسل بشكل أساسي كجناح أيسر أو كمهاجم صريح. وهناك قد تنشأ فجوة في الصيف خلف كين بسبب رحيل اللاعب المعار نيكولاس جاكسون.