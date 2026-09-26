"يجب أن يتوقف عن اللعب" .. مطالبات لنجم باريس سان جيرمان أشرف حكيمي بالابتعاد بعد تأكيد محاكمته بتهمة الاغتصاب

من المقرر أن يمثل حكيمي أمام المحكمة في عام 2027 بتهمة الاغتصاب، وفقًا لما ذكره Foot01.

وقد استنفد الدولي المغربي الآن كل طعونه القانونية الأخيرة، مما يجعل مثوله أمام المحكمة أمرًا حتميًا. ويُزعم أن الأحداث وقعت في فبراير 2023، مع تأكيد المحاكمة رسميًا في أغسطس 2025 عقب الإجراءات القانونية.

والآن بعد أن باءت جميع الطعون بالفشل، يواجه الظهير الأيمن رقابة قانونية كبيرة بينما يواصل تمثيل النادي الفرنسي. وقد أثار قرار المحكمة جدلاً واسعًا في أوساط كرة القدم الفرنسية حول ما إذا كان يتعين على اللاعب أن يظل نشطًا مع ناديه.