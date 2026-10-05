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Al Ahli v Al Abha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
أحمد فرهود

"بنسبة كبيرة هذا هو القرار"!.. الكشف عن مصير مارينو بوسيتش بعد تشكيل مجلس الأهلي الجديد

الأهلي
مارينو بوسيتش
دوري روشن السعودي
انتقالات

كواليس مثيرة داخل البيت الأهلاوي..

يبدو أن عملاق جدة الأهلي مُقبل على تغييرات كبيرة، خلال الفترة القليلة القادمة؛ وذلك بعد بداية الموسم السيئة، في 2026-2027.

نعم؛ الأهلي يعيش بداية موسم سيئة تحت قيادة المدير الفني "الهولندي - الكرواتي" مارينو بوسيتش، الذي تولى المهمة خلفًا للألماني ماتياس يايسله.

  • قرار مرتقب في "مستقبل" مارينو بوسيتش مع الأهلي

    وفي هذا السياق.. أعلن الصحفي الرياضي عبدالله أحمد مساء اليوم الإثنين، اقتراب "إقالة" مارينو بوسيتش، من القيادة الفنية لعملاق جدة الأهلي.

    أحمد كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، أن "إقالة" بوسيتش المرتقبة؛ تأتي في إعقاب تشكيل مجلس جديد للأهلي، في الساعات القليلة الماضية.

    وكتب أحمد بالنص؛ عن ذلك: "بنسبة كبيرة.. بوسيتش لن يستمر في منصبه كمديرًا فنيًا للأهلي، بعد تشكيل المجلس الجديد للنادي".

  • تشكيل مجلس إدارة جديد للأهلي

    ومن ناحيته.. كان الصحفي الرياضي وليد سعيد قد أعلن مساء اليوم الإثنين، تشكيل مجلس إدارة جديدة لعملاق جدة الأهلي.

    تشكيل المجلس الأهلاوي الجديد؛ يأتي بعد سلسلة الاستقالات والإقالات التي ضربت النادي في الأيام الماضية، بالإضافة إلى نهاية ولاية الإدارة الحالية أساسًا.

    وأكد سعيد عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، أن الإعلان عن أسماء المجلس الجديد للأهلي؛ سيتم خلال الساعات القليلة القادمة، بشكلٍ رسمي.

  • Al Ahli v Al Hazem: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مسيرة الأهلي في الموسم الرياضي الحالي

    فريق الأهلي الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2026-2027، بشكلٍ سيئ للغاية؛ سواء على المستوى المحلي، أو خارجيًا.

    واكتفى الفريق الأهلاوي، بتحقيق 4 انتصارات من أصل 7 مباريات، في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2026-2027؛ مع خسارته "3 مرات" أمام كل من الهلال، الخلود والقادسية.

    وعلى المستوى الخارجي.. تعادل الأهلي (1-1) مع نادي باختاكور الأوزبكي، في الجولة الأولى من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"؛ كما خسر لقب كأس القارات الثلاث ضمن بطولة "الإنتركونتيننتال"، بعد السقوط أمام نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي.

    وأخيرًا.. تأهل الأهلي إلى ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي الحالي؛ في أعقاب فوزه الصعب على نادي الأنوار، بهدفين لواحد.

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  • Al Hilal v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مارينو بوسيتش.. مدرب تولى قيادة الأهلي بشكلٍ مفاجئ

    المثير في الأمر أن بداية عملاق جدة الأهلي السيئة، في الموسم الرياضي الحالي 2026-2027؛ جاءت تحت قيادة المدير الفني "الهولندي - الكرواتي" مارينو بوسيتش، الذي وجد نفسه يتولى مسؤولية الفريق الأول، قبل انطلاق المنافسات الرسمية بأيامٍ قليلة للغاية.

    والحقيقة أن بوسيتش، لم يشرف على "إعداد" الفريق الأهلاوي في المسكر الصيفي؛ حيث جاء رحيل المدير الفني الألماني ماتياس يايسله بشكلٍ مفاجئ، قبل بداية الموسم الرياضي الحالي.

    وانتقل يايسله لتدريب نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي؛ بعد أن قاد الأهلي لتحقيق 3 ألقاب رسمية، هي: "دوري أبطال آسيا النخبة (مرتين)، وكأس السوبر السعودي".

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