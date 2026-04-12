علي رفعت

مصيبتان في يوم واحد: ثأر هولندي مؤجل من الأرجنتين.. ركبة روميرو وغياب إيميليانو يثيران الذعر!

استيقظ عشاق المنتخب الأرجنتيني على أنباء مقلقة للغاية اليوم الأحد بعد تعرض ركيزتين أساسيتين في تشكيلة التانجو لإصابات متفاوتة الخطورة خلال منافسات الدوري الإنجليزي.

بدأت القصة مع المدافع الصلب كريستيان روميرو الذي غادر ملعب مباراة فريقه توتنهام أمام سندرلاند باكيًا بعد إصابة قوية في الركبة أثارت الرعب في قلوب محبيه. 

ولم تكد الجماهير تستوعب صدمة روميرو حتى جاءت الأنباء من ملعب أستون فيلا لتؤكد غياب الحارس الأمين إيميليانو مارتينيز عن مواجهة فريقه بسبب انزعاجات عضلية مفاجئة خلال عمليات الإحماء. 

هذه التطورات المتسارعة وضعت الجهاز الفني للمنتخب الأرجنتيني في حالة استنفار قصوى لمتابعة الحالة الصحية لنجوم الفريق قبل الاستحقاقات الدولية القادمة.


  • Netherlands v Argentina: Quarter Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    ظلال موقعة لوسيل والالتحام الهولندي المثير للجدل


    أعادت إصابة كريستيان روميرو إلى الأذهان ذكريات واحدة من أكثر المباريات إثارة وجدلاً في تاريخ كؤوس العالم وهي مواجهة الأرجنتين وهولندا في ربع نهائي مونديال 2022 بقطر.

    ففي مفارقة غريبة جاءت إصابة المدافع الأرجنتيني إثر التحام مع المهاجم الهولندي برايان بروبي الذي قام بدفع روميرو بقوة مما أدى لاصطدامه العنيف بحارس مرماه كينسكي. 

    ورغم أن بروبي لم يتواجد في قائمة الطواحين خلال تلك المباراة الشهيرة التي شهدت توترًا كبيرًا ومشاحنات بين اللاعبين إلا أن هوية المتسبب في الإصابة أعادت للأذهان روح الثأر الرياضي بين المدرستين.

    لقد لعب روميرو في تلك المباراة التاريخية 78 دقيقة وكان أحد المقاتلين الذين ساهموا في العبور للدور نصف النهائي. 

    ومن الصعب على أي متابع ألا يسترجع سيناريو تلك المباراة الجدلية في كل مناسبة تجمع لاعبًا أرجنتينيًا بآخر من هولندا خاصة عندما ينتهي المشهد بسقوط أحد أبطال العالم مصابًا فوق العشب الأخضر.


  • Emiliano Martinez Aston Villa 2026Getty Images

    إجهاد العضلة وانسحاب مارتينيز الاحترازي من الإحماء


    فيما يخص حالة الحارس إيميليانو مارتينيز فقد سادت حالة من الغموض في البداية بعد استبعاده المفاجئ من قائمة فريقه أستون فيلا قبل انطلاق المباراة بدقائق. 

    وأوضح الصحفي الأرجنتيني جاستون إيدول أن الحارس شعر بآلام في عضلة الساق أثناء محاولته تنفيذ تمريرة طويلة خلال فترة الإحماء.

    فضل الجهاز الفني والطبي عدم المجازفة بالحارس الأرجنتيني وتم سحبه فوراً كإجراء احترازي لتجنب تفاقم الإصابة.

    تشير التشخيصات الأولية إلى أن الإصابة ليست خطيرة وأنها مجرد إجهاد عضلي بسيط نتيجة ضغط المباريات المستمر. 

    غياب مارتينيز اليوم لن يكون مشكلة طويلة الأمد ومن المتوقع عودته سريعًا لحماية عرين فريقه ومنتخب بلاده بمجرد زوال حالة الحمل العضلي الزائد التي يعاني منها.


  • آمال روميرو والسيناريوهات الطبية للحاق بالمونديال

    رغم المشاهد القاسية لخروج روميرو وهو يذرف الدموع في الدقيقة 15 من اللقاء إلا أن الأمل لا يزال قائمًا في لحاقه بنهائيات كأس العالم 2026. 

    تعتمد مدة غياب المدافع الأرجنتيني على نتائج الفحوصات الدقيقة للرباط الجانبي الداخلي للركبة حيث تشير الاحتمالات الطبية بحسب حساب "فيزيو سكاوت" إلى 3 سيناريوهات مختلفة. 

    فإذا كانت الإصابة من الدرجة الأولى فإن الغياب سيتراوح بين أسبوع واحد و ثلاثة أسابيع فقط، أما إذا تأكدت الإصابة من الدرجة الثانية فإن فترة التعافي ستمتد من أربعة أسابيع إلى ستة أسابيع. 

    السيناريو الأكثر صعوبة يكمن في الإصابة من الدرجة الثالثة التي تتطلب غيابًا قد يصل إلى ثمانية أسابيع أو أكثر مما قد يهدد مشاركته في المونديال.

    المؤشرات الميدانية التي أظهرت روميرو وهو يتحسس موضع الرباط الجانبي تزيد من احتمالية تضرر هذا الرباط تحديدًا وهو ما سيحسمه التصوير بالرنين المغناطيسي في الساعات القادمة.