Egypt WC 2026 GFX GOAL ONLYGOAL AR
زهيرة عادل

مصر | هنا حيث يُصنع الإله على أرض "الجنة المفقودة" .. رفاق محمد صلاح في كأس العالم لمحو النحس الذي بدأ عام 1930

كأس العالم 2026 مع GOAL بنكهة مختلفة .. إليك نبذة عن بلد الفراعنة خارج الملعب، وكل ما تريد معرفته عن منتخب مصر!

لأن مصر هي بلد التاريخ والحضارات القديمة، احترنا كثيرًا عن أي شيء نحدثكم بها، فكل حكاية بها تستحق الذكر ولن تمل معها أبدًا، لكن في النهاية قررنا أن تكون الرحلة  عن الأرض التي أطلق عليها عالم الآثار الشهير زاهي حواس "الجنة المفقودة" أو "جنة الله على الأرض" .. إنها واحة سيوة!

هناك في الصحراء الغربية بالقرب من الحدود المصرية الليبية، هناك لغز بل ألغاز يعجز العالم بأكمله عن الوصول لها، ومنها رحلة الإسكندر الأكبر المقدوني إلى واحة سيوة وبالتحديد إلى معبد الإله آمون؛ إله الشمس والريح الخصوبة في الديانة المصرية القديمة.

إله آمون وكهنة معبده اشتهروا قديمًا بصدق النبوءات – كما تقول كتب التاريخ – إذ كان أشهرها نبوءة هلاك الحاكم الفارسي في مصر قمبيز، التي دفعت الأخير لإرسال جيشًا كبيرًا إلى سيوة لهدم المعبد على رؤوس ساكنيه، لكنه هلك في الصحراء قبل الوصول لهدفه، والمثير أنه لم يتبق منه أي أثر ولا يزال البحث جاريًا حتى يومنا هذا عن أي شيء يخص هذا الجيش في صحراء مصر الغربية .. وهذا هو اللغز الأول في سطورنا.

ومع وصول صدق نبوءات كهنة آمون إلى مسامع الإسكندر الأكبر، بجانب أن مصر كانت من أغنى الدول في الإمبراطورية الفارسية، قرر احتلالها، وقد نجح بالفعل في القضاء على الحكم الفارسي بها، تحديدًا في يناير من عام 331 قبل الميلاد، لكنه لم يكن راغبًا في فرض بطشه عليها، بل أراد توطيد علاقته بالمصريين، لذا كانت زيارته لسيوة، لتنصيب نفسه "ابنًا للإله آمون" إحدى أقصر الطرق للوصول لهدفه..

الوصول إلى هناك لم يكن سهلًا على الإطلاق، فقد حارب الإسكندر ورفاقه العطش تارةً والعواصف تارةً أخرى، بجانب أنهم ضلوا الطريق، حتى ظهرت طيور في سماء الصحراء الغربية المصرية – يُقال إنها غربان – حينها ظن القائد المقدوني أن الإله آمون هو من أرسلها لإرشاده إلى معبده، وقرر السير خلفها، حتى وصل إلى هدفه بالفعل.

ما إن وصل الإسكندر إلى معبد آمون أو معبد النبوءات، طلب الاجتماع بالإله آمون منفردًا، في غرفة تُسمى "قدس الأقداس"، وقد كان، لكن حينما خرج رفض الإفصاح عن أي شيء داخل الغرفة، قائلًا: "سأخبر أمي عندما أعود إلى مقدونيا" إلا أن توفي قبل أن يراها حتى مات دون أن يعرف أحد سره .. وهنا اللغز الثاني!

بعد تلك الزيارة، تم تنصيب الإسكندر الأكبر ابنًا للإله آمون، وهو ما قوى علاقته بالمصريين في تلك الفترة بعيدًا عن كونه قائدًا عسكريًا أجنبيًا، حتى بدأت نهضة جديدة في مصر، ومنها إنشاء مدينة الأسكندرية.

ورغم أن بقاء الإسكندر في سيوة ومعبد آمون لم يستمر طويلًا إلا أن علاقته به لم تنته، إذ كان دائمًا ما يرسل رسله للكهنة هناك للتنبوء بأي خطوة يعزم عليها.

لكن علاقة القائد المقدوني بسيوة انقطعت رغمًا عنه، رغم أنه طلب أن يُدفن بجوار الإله آمون عندما كان في سكرات الموات ببابل العراقية، إذ تم دفنه في الأسكندرية بالأخير، بعدما نجح حاكم مصر آنذاك "بطليموس" في إقناع جيش الإسكندر بذلك بدلًا من الذهاب لمعبد النبوءات.

لسوء الحظ وما بين الظروف الجوية والتدخلات البشرية، هُدمت أجزاء كبيرة من معبد آمون في سيوة، لكن لا تزال أجزاء منه قائمة حتى يومنا هذا، يمكنك زيارتها، منها غرفة "قدس الأقداس" والممر السري المؤدي لها وغيرهما.

إلى هنا انتهت حكاية الإسكندرية الأكبر وعلاقته بواحة سيوة، الآن لننتقل إلى كرة القدم والتعرف عن قرب بالمنتخب المصري، لكن نزيدك من الشعر بيتًا في البداية، مع نبذة بسيطة عن مكان سياحي يمكنك زيارته حال قررت الذهاب لواحة سيوة..

  • الدولة المصرية .. جبل الدكرور

    إن قررت زيارة واحة سيوة يومًا لمشاهدة معبد آمون، فنحن نرشح لك مكانًا آخر بالقرب منه لزيارته، حيث جبل الدكرور، الذي يبعد عنه بثلاثة كيلو مترات تقريبًا..

    قديمًا كان يعتقد أن هذا الجبل محروس من قبل الجن والشياطين، لمنع سرقة خيراته. وضمن المعتقدات المتعلقة به أيضًا أن تناول الثوم حول الجبل في شهر رجب من كل عام، يجلب لساكني الواحة الصحة، لكن كلها معتقدات قديمة لم تعد باقية.

    أما ما هو قائم منذ مئات السنين (150 سنة تقريبًا) وحتى يومنا هذا في جبل الدكرور هو "عيد السياحة" أو "عيد الصلح"، حيث يجتمع أهالي واحة سيوة في الليالي القمرية من شهر أكتوبر، ويتناولون الطعام سويًا بالجبل، لحل النزاعات والخلافات بينهما.

    وبخلاف مراسم هذا العيد، هناك عديد المقابر هناك يمكنك زيارتها، بجانب قصر "حسونة" الذي أقام به الملك فؤاد الأول استراحته خلال زيارته الأولى للواحة عام 1928. ناهيك عن الرحلات العلاجية برماله، إذ تشفي من أمراض كالروماتيزم، الروماتويد، آلام المفاصل والعمود الفقري.



  • المنتخب المصري .. أول عربي وأفريقي في الحدث العالمي

    يشارك المنتخب المصري في كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه، لكن المثير في مشواره أنه لم يحظى بفرصة الحضور المتتالي في أي من تلك المشاركات، حيث كانت أعوام 1934، 1990، 2018، وأخيرًا النسخة المنتظرة 2026.

    الفراعنة أصحاب حظ سيئ للغاية في الحدث العالمي، إذ بدأ الأمر معهم من أولى نسخ البطولة "الأوروجواي 1930"، حينما تلقوا دعوة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للمشاركة رفقة الدول الأعضاء في الاتحاد.

    وقتها كان من المفترض أن تجتمع بعثة الفراعنة مع عدد من المنتخبات الأوروبية في مارسيليا بفرنسا، على أن تنقلهم باخرة فاخرة من هناك إلى أوروجواي، لكن لسوء الحظ وبينما كان المنتخب المصري على متن سفينة متجهة لمارسيليا، ضربت عاصفة البحر الأبيض المتوسط، ما عاقه من الوصول في التوقيت المحدد لفرنسا، ومن ثم الاعتذار عن عدم المشاركة في مونديال 1930.

    أما في نسخة 1934، فقد شاركت مصر كأول منتخب عربي وأفريقي يظهر في الحدث العالمي، لكنها ودعت من الدور الأول بالهزيمة أمام المجر 4-2.

    بينما استبشر الجمهور خيرًا في نسخة 1990، بعدما تمكن الفراعنة من افتتاح البطولة بالتعادل أمام هولندا (1-1) بفضل ضربة جزاء مجدي عبدالغني الشهيرة، ثم التعادل أمام جمهورية أيرلندا (0-0)، لكن أتت الهزيمة في الجولة الأخيرة أمام إنجلترا (1-0)، لتطيح بهم من دور المجموعات.

    سوء الحظ تواصل في نسخة 2018، فكانت البداية بإصابة نجم الفراعنة محمد صلاح قبل البطولة في كتفه ما حرمه من المشاركة في المباراة الافتتاحية أمام الأوروجواي .. تلك المباراة التي كادت مصر أن تخرج منها بنقطة التعادل بعد أداء جيد،، لكنها خسرت بهدف في الدقيقة 89.

    فيما تلقى المصريون الهزيمة في المباراة الثانية أمام روسيا (3-1)، ثم أمام السعودية (2-1)، ليكتفوا للمرة الثالثة بالتمثيل المشرف.



    صحيح أن الظروف عاندت الفراعنة في بعض الأمور في تلك المشاركات وهو ما يندرج تحت مسمى "سوء الحظ" كما قلنا أو "النحس" كما يقال بالطريقة الشعبية، لكن في الوقت ذاته، الهدف دائمًا كان "التمثيل المشرف"، فحتى وإن قدموا أداءً جيدًا في مباراة، يعودون أدراجهم في المباراة التالية ومن ثم استحقوا الوداع المبكر في كل مرة.

    على الصعيد القاري، فقد الفراعنة هيبتهم في القارة السمراء في السنوات الأخيرة، رغم أنه الأكثر تتويجًا بكأس أمم أفريقيا برصيد سبعة ألقاب، آخرها عام 2010، فيما اكتفوا بالوصافة مرتين في آخر خمس نسخ (2017 – 2021).

    وفي آخر نسخ البطولة، وصل المنتخب المصري بقيادة حسام حسن لنصف نهائي كأس أفريقيا المغرب 2025، لكن الهزيمة أمام السنغال حرمتهم من العبور للنهائي.

  • من اللاعب الذي يجب أن تتابعه في مصر؟

    قبل أسبوع تقريبًا، أعلن المدير الفني حسام حسن قائمته المبدئية المرشحة للمشاركة في كأس العالم 2026، والحقيقة أن بها أكثر من لاعب يستحق المتابعة..

    إن تحدثنا عن اللاعبين المحليين، فيأتي في مقدمتهم أحمد سيد "زيزو"، الذي دخل مؤخرًا في صراع مع أسطورة حراسة مرمى الفراعنة عصام الحضري، بعدما انتقد الأخير استدعاء الأول للمشاركة في المونديال، عطفًا على مستواه مع الأهلي خلال موسم 2025-26.

    وإن انتقلنا للاعبين المحترفين، فبالطبع يأتي في المقدمة محمد صلاح، الذي ربما يخوض كأس العالم الأخير له ويحتاج لوضع بصمة حقيقية في مسيرته الكروية الدولية بعدما حقق عدة أرقام قياسية مع الأندية، ناهيك عن بحثه عن نادٍ جديد ينضم له بعد إعلان الرحيل عن ليفربول.

    هناك كذلك عمر مرموش فهو الآخر الأعين ستكون عليه بالتزامن مع الميركاتو الصيفي، وكونه مرشحًا للهروب من مقاعد البدلاء في مانشستر سيتي وسط اهتمام أكثر من نادٍ به.

    لكن إن أردت أن نرشح لك لاعب واحد فقط فلن يكون غير الجناح الأيمن هيثم حسن؛ محترف ريال أوفييدو..

    صاحب الـ24 عامًا استدعاه حسام حسن في المعسكر الأخير بمارس بالفعل، وقد شارك في وديتي السعودية وإسبانيا في ظل غياب محمد صلاح، حتى استبشر به الجمهور خيرًا، لدرجة دفعت البعض لتفضيله على نجم ليفربول.


    لنرى كيف سيدور صراع الجبهة اليمنى بين صلاح وهيثم حسن في كأس العالم 2026، وما إذا كان حسام حسن سيستفيد من خدمات الثنائي على أن يكون الأول في عمق الملعب والثاني على الطرف أم أن الصراع محسوم لنجم الريدز!

  • موهبة تستحق المتابعة

    هنا لن نحتار كثيرًا .. فمن غيره؟ إنه حمزة عبدالكريم..

    صاحب الـ18 عامًا الذي يقضي حاليًا فترة إعارة من الأهلي إلى برشلونة تحت 19 عامًا، وقد نجح بالفعل في خطف الأنظار سريعًا بإحرازه ستة أهداف.

    عبدالكريم مرشح درجة كبيرة للصعود للفريق الأول لبرشلونة في الموسم المقبل، إذا نجحت محاولات شرائه نهائيًا من الأهلي، في ظل حاجة البرسا لخليفة للبولندي روبرت ليفاندوفسكي.

    لكن مصير المهاجم الشاب مع الفراعنة مرهون بطريقة حسام حسن، الذي لا يفضل اللعب بمهاجم الصريح، وهذا ما عانى منه مصطفى محمد، الذي استبعد من قائمة المونديال.



  • حظوظ مصر في كأس العالم 2026

    عادةً ما يدخل المصريون البطولة بشعار "التمثيل المشرف"، لكن الوضع في نسخة 2026 مختلف، في ظل الاستيشار خيرًا بروح المدرب حسام حسن تحديدًا وما يزرعه في لاعبيه.

    تفاؤل المصريين قبل المونديال ازداد بعد وديتي معسكر مارس الأخير، حيث الفوز أمام المنتخب السعودي 4-0، والتعادل أمام إسبانيا في حضور نجومها 0-0.

    بالحديث عن قرعة كأس العالم 2026، فيقع الفراعنة في المجموعة السابعة رفقة بلجيكا، نيوزيلندا وإيران..

    الفوز أمام المنتخب البلجيكي قد يكون صعبًا بعض الشيء، لكن الأمر وارد أمام نيوزيلندا وإيران، خاصةً الأخيرة في ظل حالة عدم الاستقرار الذي تشهده في ظل الحرب مع أمريكا.

    الأمل كبير هذه المرة للمنتخب المصري للعبور للدور التالي بدلًا من الوداع المبكر في الثلاث مشاركات السابقة.

