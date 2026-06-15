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زهيرة عادل

"الذكرى السيئة" وسوء مانشستر سيتي يخيمان على المشهد .. بلجيكا لم تستمع لكارلو أنشيلوتي والاعتذار لنجم مصر واجب!

فقرات ومقالات
بلجيكا ضد مصر
بلجيكا
مصر
كأس العالم
حسام حسن
إمام عاشور
محمد هاني
عمر مرموش
جيريمي دوكو
مانشستر سيتي

ماذا حدث في مواجهة مصر وبلجيكا؟

"تعادل بطعم الهزيمة" .. عبارة لو كنت قرأتها قبل مواجهة مصر وبلجيكا، كنت ستجزم أنها موجهة لرفاق كيفين دي بروينه، لكن المفاجأة أنها من نصيب الفراعنة، بعد نتيجة (1-1)، في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات بكأس العالم 2026.

الفراعنة قدموا مباراة أكثر من رائعة أمام البلجيكيين، متقدمين بالهدف الأول في الدقيقة 19 من عمر الشوط الأول، قبل أن يدرك المنتخب الأوروبي التعادل بهدف من النيران الصديقة في الدقيقة 66 عن طريق الظهير محمد هاني.

ترتيب المجموعة السابعة لم يتضح بعد، في انتظار نتيجة مواجهة إيران ونيوزيلندا، المقرر إقامتها في تمام الساعة الرابعة فجر اليوم الثلاثاء - بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة -.

وللحديث أكثر عن مجريات مواجهة مصر وبلجيكا، دعونا نستطرد في السطور التالية، التي سيكون الحديث بها أكثر عن الفراعنة قياسًا على تفوقهم في كل شيء أمام الخصم الليلة سواء فنيًا، تكتيكيًا أو حتى بدنيًا، فقط كانت تنقصهم النتيجة..


  • Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    انتهى زمن التمثيل المشرف

    إلى كل من اعترض على تعيين حسام حسن مدربًا للمنتخب المصري .. كيف حالك اليوم؟

    جرأة، شجاعة، ضغط، سعي للانتصار مع عدم قبول حتى بنتيجة التعادل .. كلها صفات شخصية يتمتع بها حسام حسن كمدرب أو حتى خلال مسيرته كلاعب، والليلة كل تلك الصفات انتقلت إلى لاعبي المنتخب المصري.

    الآن يمكننا أن نودع عبارة "ذاهبون للتمثيل المشرف" التي كان يرفعها المصريون في الثلاث مشاركات لهم السابقة بكأس العالم (1934، 1990، 2018) .. صحيح أنها مباراة أولى، لكن الروح والقتالية في الملعب تؤكد أننا نودع تلك العبارة المقيتة.

    أكبر دليل على ذلك تغييرات حسام حسن في المباراة، فرغم التعادل ودفع بلجيكا بقوتها الهجومية، أشرك المدرب المصري إضافات هجومية بنزول أحمد سيد "زيزو" وحمزة عبدالكريم.

    هذا إن تحدثنا عن كأس العالم بشكل عام، أما إن خصصنا الحديث عن مواجهات مصر وبلجيكا فلا قديم يذكر ولا قديم يعاد، فـ"كعب" الفراعنة عالٍ على المنتخب الأوروبي على مدار مواجهاتهما، حتى وإن كانت ودية..

    مصر وبلجيكا التقوا من قبل أربع مرات، جميعها ودية، انتصر المنتخب العربي في ثلاث منها، مقابل فوز واحد فقط للأوروبيين.


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  • Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    إمام عاشور .. ألم يقل لكم كارلو أنشيلوتي؟!

    في مثل هذا اليوم قبل عام واحد فقط، كان ليلة سيئة للغاية على النجم المصري إمام عاشور، فبينما كان متألقًا أمام إنتر ميامي في افتتاح مشوار الأهلي بكأس العالم للأندية، داهمته إصابة بكسر في الترقوة، لتبعده لأشهر عن الملاعب.

    إصابة أتت في توقيت مهم للغاية للاعب، الذي كان يخوض كأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخه، والحقيقة أن الإصابات كانت تلاحقه في كل مرة يكون في أقصى مراحل تألقه.

    لكن اليوم أصبح صاحب الـ28 عامًا حديث العالم أجمع، ليس فقط لتقديمه أداء رائع، بل بعد إحرازه أول هدف في مسيرته الدولية، وضحيته هو حارس مرمى ريال مدريد البلجيكي تيبو كورتوا.



    قبل أيام قليلة، وعقب هزيمة منتخب مصر أمام البرازيل وديًا (1-2)، أشاد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بعاشور قائلًا: "بعد نزوله تغير شكل منتخب مصر في الملعب وصعّب الأمور علينا".

    والليلة، لم يشذ إمام عاشور عما قدمه أمام البرازيل، معطيًا وسط ملعب بلجيكا بكامل نجومه دروسًا في كرة القدم سواء كيفين دي بروينه، يوري تيليمانس أو أمادو أونانا، إذ لم يتعلم مدربهم رودي جارسيا الدرس من المدرب الإيطالي.

    الإضافة الهجومية معتادة من عاشور، لكنه قدم بصمه دفاعية أكثر من رائعة الليلة كذلك، مستردًا الكرة ست مرات، مع تقديمه ثلاث مساهمات تهديفية ما بين تدخلات وتشتيتات وعرقلات ناجحة، ناهيك عن تفوقه في المواجهات الثنائية (5 من 8)، والالتحامات الهوائية كذلك (2 من 4).

    ولإضافة بعد آخر على مستوى عاشور الليلة، فمقارنته بقائد البلجيكيين كيفين دي بروينه ستكون ظالمة للأول، إذ لم يظهر النجم المخضرم سوى في لقطتين فقط، أبرزهم تسديدة قوية ارتطمت بالقائم، فقط لا غير!


  • محمد هاني .. أحيى الذكرى السيئة ولكن الاعتذار له واجب!

    بلجيكا لم تقدم ما تستحق عليه الفوز أو حتى التعادل طوال مواجهة مصر، حتى منحها الظهير المصري محمد هاني هدية في الدقيقة 67 بهدف من النيران الصديقة وسط مضايقة من المهاجم روميلو لوكاكو وسوء تفاهم بينه وبين الحارس مصطفى شوبير "أوفا".



    هذا الهدف العكسي أحيى الذكرى السيئة للجماهير المصرية في كأس العالم روسيا 2018، وقتما أحرز الظهير الأيمن أحمد فتحي الهدف الأول لأصحاب الأرض بالخطأ في مرماه، قبل أن يخسر الفراعنة (1-3).

    لكن ورغم مرارة الهدف الذي أضاع جهد المصريين الذين كانوا يستحقون الفوز في اللقاء إلا أن هذا لا يغفل حق محمد هاني حقه فيما قدمه طوال الـ90 دقيقة..

    لطالما نال هاني الانتقادات على مدار مشواره مع الأهلي في مختلف المحطات، حتى أن هناك من يسخر منه حتى الآن ويصفه بـ"الناشئ" وهو ابن الـ30 عامًا، لكنه إن كان يخيب الظن محليًا في بعض المحطات إلا أنه لا يفعل نهائيًا على المستوى العالمي في كل ظهور له بكأس العالم للأندية مع الشياطين الحمر، وسار على الدرب العالمي نفسه الليلة مع المنتخب المصري.

    ابن الأهلي حجّم تمامًا نجم بلجيكا جيريمي دوكو على الجانب الأيسر لبلجيكا، حتى اضطره في بعض الفترات للانتقال إلى الجانب الأيمن، وحتى مع قدوم لياندرو تروسار للعب على جبهة محمد هاني، لم يفلح في كسر الهيبة التي فرضها صاحب الـ30 عامًا داخل المستطيل الأخضر.

    هاني تفوق في ثماني مواجهات أرضية أمام هذا الثنائي من أصل 11 مواجهة، بخلاف العرقلات الناجحة التي قام بها (5 من 6)، ليُخرس الألسنة التي نالت منه وشككت في قدرته على مواجهة دوكو أو تروسارد.


  • USA WC26 SOCCER D1 BELGIUM RED DEVILS VS EGYPTAFP

    موسم مانشستر سيتي السيئ لم ينته بعد .. أين مرموش ودوكو؟

    كما ذكرنا سلفًُا فإن جيريمي دوكو كان حاضرًا غائبًا الليلة أمام المنتخب المصري مع تحجيم محمد هاني له في الجبهة اليمنى أو أحمد فتوح في الجبهة اليسرى للفراعنة، يكفيك أن تعرف أنه لم يقم سوى بمراوغة واحدة فقط ناجحة من أصل سبع محاولات طوال 86 دقيقة شارك بها.

    لكن دوكو لم يكن وحده من نقل الموسم السيئ لمانشستر سيتي إلى ساحة كأس العالم، فهناك زميله عمر مرموش في منتخب مصر، الذي قدم واحدة من أسوأ مبارياته الدولية..

    صحيح أن مرموش بتحركاته في الملعب فتح مساحات لزملائه من حوله سواء إمام عاشور أو مصطفى عبدالرؤوف "زيكو" أو محمد صلاح، لكن المشكلة كانت عند استلامه للكرة، حيث سيطرت عليه الأنانية تارةً وسوء إنهاء الهجمات تارة أخرى.

    صاحب الـ27 كان مصرًا على التسديد في غالبية أوقات استلامه للكرة، ومع ذلك لم يسدد أي تسديدة على المرمى!