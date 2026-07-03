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"بين الرسالة الرئاسية ومطالبات منع مصر من المشاركة في المونديال مجددًا".. ردود أفعال تأهُل الفراعنة التاريخي أمام أستراليا

فقرات ومقالات
أستراليا ضد مصر
أستراليا
مصر
كأس العالم
حسام حسن

ردود الأفعال تتوالى بعد كتابة منتخب مصر للتاريخ..

كتب منتخب مصر الأول لكرة القدم "التاريخ"؛ وذلك بعد الفوز على نظيره الأسترالي مساء يوم الجمعة، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026.

نعم.. المنتخب المصري فاز على أستراليا بـ"ركلات الجزاء"؛ بعدما انتهى الوقتين الأصلي والإضافي من المباراة، بالتعادل الإيجابي (1-1).

وبهذه النتيجة؛ حجز أبناء الفراعنة بطاقة التأهُل إلى ثمن نهائي كأس العالم - لأول مرة في التاريخ -، في انتظار الفائز من مواجهة منتخبي الأرجنتين وكاب فيردي.

وفي الوقت التي انهالت فيه التهاني على منتخب مصر، مع "التغني" بالتأهُل التاريخي إلى ثمن النهائي؛ أعرب قطاع كبير من الجماهير "الأجنبية"، عن خيبة أملهم من مستوى المباراة الفني الممل.

أيضًا.. تلقى المنتخب المصري الأول لكرة القدم، رسالة خاصة من رئيس البلاد عبدالفتاح السيسي؛ الذي أعرب عن فخره بما تحقق، وأمنيته بمواصلة الإنجاز في قادم الأيام.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا خلال السطور القادمة، أبرز ردود الأفعال؛ وذلك بعد فوز المنتخب المصري على نظيره الأسترالي، والتأهُل إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026 رسميًا..

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