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Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
أحمد فرهود

بعد هزيمة مصر: حسام حسن يوجه اتهامات خطيرة إلى "فيفا" بسبب ليونيل ميسي.. وفك لغز حركة ذراعيه المثيرة للجدل!

كأس العالم
حسام حسن
ليونيل ميسي
مصر
الأرجنتين

جدل كبير أشعله حسام حسن بعد تأهل المنتخب الأرجنتيني..

أشعل حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، جدلًا واسعًا للغاية؛ وذلك بعد خسارة الفراعنة ضد الأرجنتين، في ثمن نهائي بطولة كأس العالم 2026.

منتخب الأرجنتين قلب تأخُره ضد مصر (0-2)، إلى الفوز بثلاثة أهداف؛ وبالتالي التأهُل إلى ربع نهائي كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

  • حسام حسن يثير الجدل بـ"حركة ذراعية" ضد الأرجنتين

    وفي هذا السياق.. قام حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بإشارة مثيرة للجدل بذراعيه؛ وذلك بعد هدف منتخب الأرجنتين الثالث، والذي سجله إنزو فيرنانديز في الدقيقة 90+3.

    حسن طالب وقتها الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسييه، بالعودة إلى غرفة تقنية الفيديو "فار"؛ لوجود احتمالية عرقلة نجم الفراعنة محمد صلاح داخل منطقة الـ18 الأرجنتينية، وذلك قبل هدف التانجو الثالث مباشرة.

    وأساسًا.. ليتكسييه كان قد ألغى هدفًا لمصر، بنفس الطريقة تقريبًا؛ وذلك بسبب وجود عرقلة ضد لاعب أرجنتيني، ولكن خارج منطقة الـ18.

    المهم.. حسام قام برفع ذراعيه بطريقة عكسيه؛ وهي الإشارة التي استحدثها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بنفسه، عام 2024.

    "فيفا" استحدث هذه الإشارة وقتها؛ من أجل تنبيه الحكام بتعرض لاعب أو شخص ما داخل أرضية المستطيل الأخضر، إلى "العنصرية".

    أي أن هذه الإشارة تعني "لا للعنصرية"؛ حيث يبدو أن حسام حسن استخدمها من أجل التأكيد على تعرض منتخب مصر لـ"الاضطهاد" تحكيميًا، ضد منتخب الأرجنتين.


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  • Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    اتهامات خطيرة من حسام حسن ضد "فيفا"

    لم ينتهِ الأمر هُنا.. حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، أشعل جدلًا آخر؛ وذلك خلال حديثه الإعلامي، بعد خسارة الفراعنة أمام الأرجنتين.

    واتهم حسن في تصريحات مع شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، مساء اليوم الثلاثاء، الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسييه بـ"ظلم" مصر؛ وذلك بعد قراراته الجدلية في نهاية مواجهة الأرجنتين، ورفضه العودة إلى تقنية الفيديو "فار".

    وقال حسن: "كان لنا (ركلة جزاء) لم تُحتسب؛ فبدلًا من إمكانية تقدمنا بثلاثية، أحرز المنتخب الأرجنتيني هدف التأهُل ضدنا".

    وزعم المدير الفني لمنتخب مصر أن تأهُل الأرجنتين؛ يأتي ضمن خطة تسويقية من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لإنجاح بطولة كأس العالم 2026.

    وأضاف حسام حسن: "يبدو أن (فيفا) يريد استمرار الأرجنتين في البطولة.. أنهم يرغبون في بقاء بطل العالم وليونيل ميسي، لأسباب تسويقية وغيرها".

  • مشروع حسام حسن مستمر مع منتخب مصر

    واستكمالًا لتصريحاته.. أعلن المدير الفني حسام حسن استمرار مشروعه مع منتخب مصر الأول لكرة القدم؛ مؤكدًا أنه لا حدود لطموحاته أبدًا، في عالم الساحرة المستديرة.

    وأشار حسن إلى أنه نجح بلاعبين محليين، أن يصل إلى ثمن نهائي بطولة كأس العالم 2026؛ بل ومواجهة منتخبات كبيرة تمتلك نجومًا محترفين عظماء، كندٍ قوي لها.

    وشدد حسن على أنه سيواصل بناء المنتخب المصري؛ بدرجه ستجعله قادرًا على الفوز على أي خصم، مهما كان اسمه.


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    كلمات مثيرة من نجم منتخب مصر

    ومن ناحيته.. ظهر مصطفى زيكو، مهاجم منتخب مصر الأول لكرة القدم؛ وهو "باكيًا" أمام وسائل الإعلام، وذلك بعد خسارة الفراعنة ضد الأرجنتين.

    واعتبر زيكو أن بطولة كأس العالم 2026، "موجهة" لمصلحة منتخب الأرجنتين؛ قائلًا: "مبروك مقدمًا لهم".

    وأكد زيكو أن المنتخب المصري، تعرض لـ"ظلم كبير" للغاية؛ حيث حُرِم - حسب رأيه - من التأهل إلى ربع نهائي النسخة المونديالية الحالية، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

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