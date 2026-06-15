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أحمد فرهود

مصر وبلجيكا: تضحيات محمد صلاح "تسكت" منتقديه في السعودية.. وزميله يرفض منحه "هدية عيد ميلاده" كاملة!

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مساهمات محمد صلاح مع مصر بنسبة 100%..

لم يكن بحاجة إلى كعكة وشموع، ليتمنى شيئًا ما؛ فقد اختار الفرعون المصري محمد صلاح أن يحتفل بيوم ميلاده الرابع والثلاثين، بطريقته الخاصة.

نعم.. صلاح اختار المسرح الأعظم في عالم كرة القدم "المونديال"، لكي يحتفل بعيد ميلاده؛ وذلك بقيادته منتخب مصر للتعادل مع بلجيكا، بهدف لمثله.

تعادل مصر مع منتخب بلجيكا؛ جاء ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

وافتتح إمام عاشور أهداف المنتخب المصري، في الدقيقة 20 من عمر المباراة؛ قبل أن يتعادل نظيره البلجيكي في الدقيقة 66، بواسطة محمد هاني بـ"الخطأ في مرماه".

أي أن هاني بـ"الخطأ غير المقصود"؛ حرم صلاح من الحصول على "هدية عيد ميلاده" كاملة، وذلك في ليلة الإثنين - بتوقيت مصر ومكة المكرمة -.

ويتواجد المنتخب المصري في "المجموعة السابعة" ببطولة كأس العالم 2026؛ إلى جانب كل من بلجيكا، إيران ونيوزيلندا.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد ظهور محمد صلاح في مباراة مصر وبلجيكا..

  • Brazil v Egypt - International FriendlyGetty Images Sport

    محمد صلاح.. مشاركة في 100% بأهداف منتخب مصر المونديالية

    واصل الفرعون المصري محمد صلاح، تأثيره الكبير مع منتخب بلاده؛ وذلك في مباريات كأس العالم.

    نعم.. صلاح شارك مع منتخب مصر الأول لكرة القدم، في نسختين ببطولة كأس العالم؛ وذلك على النحو التالي:

    * المشاركة الأولى: نسخة "روسيا 2018".

    * المشاركة الثانية: نسخة "القارة الأمريكية 2026".

    وخلال هاتين المشاركتين؛ ساهم صلاح في "3 أهداف" بثلاث مباريات، بواقع هدفين وتمريرة حاسمة.

    والمثير في الأمر أن هذه الأهداف الثلاثة؛ هي كل ما سجله المنتخب المصري في نسختي 2018 و2026 أساسًا، حتى الآن.

    أي أن محمد صلاح، شارك في 100% من أهداف منتخب مصر؛ وذلك في آخر نسختين ظهر فيهما الفراعنة، ببطولة كأس العالم.

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  • Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    عبر تاريخه.. مساهمات محمد صلاح "التهديفية" في بطولة كأس العالم

    استكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. يجب الإشارة إلى أن الفرعون المصري محمد صلاح؛ شارك في مباراتين فقط ببطولة كأس العالم 2018، بالإضافة إلى لقاء - حتى الآن - في نسخة 2026.

    وغاب صلاح عن مواجهة منتخب أوروجواي؛ التي خسرها المصريون (0-1)، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2018.

    غياب صلاح جاء بسبب عدم شفائه التام من إصابة الكتف، التي تعرض لها في نهائي دوري أبطال أوروبا 2018، بين نادي ليفربول الإنجليزي والعملاق الإسباني ريال مدريد؛ عقب تدخل عنيف من سيرجيو راموس، مدافع الميرينجي وقتها.

    بينما شارك الفرعون المصري المخضرم، في المباراتين التاليتين من نفس النسخة المونديالية؛ وذلك على النحو التالي:

    * الجولة الثانية: سجل هدف مصر الوحيد؛ في الخسارة (1-3) أمام منتخب روسيا.

    * الجولة الثالثة: سجل هدف مصر الوحيد؛ في الخسارة (1-2) ضد منتخب السعودية.

    ثم ظهر صلاح في مباراة مصر وبلجيكا، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، ببطولة كأس العالم 2026؛ والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية على أراضيها، بالاشتراك مع المكسيك وكندا.

    وفي هذه المباراة؛ صنع صلاح هدف مصر الوحيد في الشباك البلجيكية، لمصلحة زميله إمام عاشور في الدقيقة 19.

  • Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    تضحيات كبيرة.. محمد صلاح بـ"وجه جديد" مع منتخب مصر ضد بلجيكا

    الآن.. لننتقل إلى أداء الفرعون المصري محمد صلاح، خلال مواجهة منتخب بلجيكا الأول لكرة القدم؛ وذلك ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

    محمد صلاح قدّم واحدة من أفضل المباريات، خلال مسيرته مع المنتخب المصري؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: التزام تكتيكي كبير؛ وذلك في أداء الأدوار الدفاعية.

    * ثانيًا: مجهود بدني كبير؛ من خلال الضغط على لاعبي الخصم.

    * ثالثًا: القيام بدور صانع الألعاب؛ مع عدم الالتزام بمهام الجناح التقليدي.

    أي أن محمد صلاح قدّم لنا وجهًا جديدًا مع الفراعنة؛ يتمثّل في الذكاء التكتيكي والفني، مع الكثير من التضحيات التكتيكية والبدنية.

    ثم قرر الأسطورة حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم؛ سحب صلاح من أرضية الملعب في الدقيقة 76، وإشراك المهاجم الشاب حمزة عبدالكريم بدلًا منه.

  • Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ضد بلجيكا.. رسالة خاصة من محمد صلاح للإعلام السعودي والأندية الأوروبية

    ما قدّمه الفرعون المصري محمد صلاح، خلال 76 دقيقة من مواجهة منتخب بلجيكا الأول لكرة القدم، في بطولة كأس العالم 2026؛ هو بمثابة الرد على الإعلام السعودي، مع رسالة إلى الأندية الأوروبية.

    نعم.. صلاح أعلن رحيله عن نادي ليفربول الإنجليزي، في صيف العام الحالي 2026؛ وذلك بعد 9 سنواتٍ كتب فيهم التاريخ، مع الفريق الأول لكرة القدم.

    وبعد إعلان صلاح الرحيل عن ليفربول، ارتبط اسمه بكثير من الدوريات؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: دوري روشن السعودي للمحترفين.

    * ثانيًا: الدوري الأمريكي.

    * ثالثًا: الدوري التركي.

    كما ارتبط اسم الفرعون المصري المخضرم، ببعض الأندية الأوروبية الأخرى؛ دون أن يحسم اللاعب قراره، حتى وقتنا هذا.

    إلا أن بعض الأصوات الإعلامية السعودية، طالبت بعدم التعاقد مع صلاح؛ بحجة أن اللاعب رفض دوري روشن وهو في أفضل حالته، ويريد القدوم في أسوأ مرحلة بدنية وفنية من مسيرته.

    ويبدو أن محمد صلاح بأدائه ضد بلجيكا؛ أكد للأصوات الإعلامية السعودية الرافضة التعاقد معه، أنه لا يزال قادرًا على العطاء بدنيًا وفنيًا.

    والحقيقة أن للعمر أحكامه، فبالطبع صلاح لم يعد هو نفس اللاعب قبل عامين أو ثلاثة حتى، وهذا شيء مؤكد ولا يُمكن الجدال فيه؛ لكنه أثبت ضد بلجيكا على الأقل، أنه لا يزال قادرًا على العطاء في عالم الساحرة المستديرة.

    أيضًا.. بأدائه ضد منتخب قوي مثل بلجيكا؛ يكون صلاح قد أكد للأندية الأوروبية، أنه لا يزال يستطيع المنافسة في البطولات الكبيرة.