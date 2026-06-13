بعد "تحاليل البول النرويجية" .. بلجيكا تخرج بطريقة مبتكرة لمواجهة "جحيم سياتل" أمام مصر!

هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" قالت إن توماس توخيل مدرب إنجلترا نصح أعضاء الفريق بقضاء إجازاتهم في الولايات المتحدة بعد انتهاء موسم 2025/2026، وذلك للتكيف مع درجات الحرارة العالية والتغيرات في التوقيت والساعة البيولوجية.
راشفورد كان ممن استمعوا لنصيحة توخيل بالفعل، كما وصل أغلبية اللاعبين إلى أمريكا بشكل مبكر للتأقلم على الأجواء المحيطة بهم.
واختار توخيل الاستقرار بولاية فلوريدا الأمريكية المعروفة بـ"ولاية الشمس" وذلك للتعود على الأجواء الحارقة هناك، ويبدو أن الأمر جاء بنتيجة إيجابية خلال مباراة كوستاريكا الودية الأخيرة قبل البطولة، حيث لم تظهر أي علامات للتأثر بدرجات الحرارة.
النجم الإنجليزي جوردان هندرسون سبق أن تحدث عن هذه الاستراتيجية قائلًا:"يجب أن نبني قدرتنا على استيعاب هذه الظروف، نحاول التعود على الحرارة المرتفعة، والمباريات الودية ستكون فرصة جيدة لنا للتعرض لها بأفضل طريقة ممكنة".
ولا يتوقف الأمر على "التعرض للحرارة فقط"، بل هناك طاقم متخصص داخل المنتخب الإنجليزي، يقوم بأبحاث مكثفة لمعرفة الطرق المناسبة للتبريد والاستشفاء في هذا الطقس الصعب.