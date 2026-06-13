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Belgium Egypt(C)Getty Images
علي سمير

بعد "تحاليل البول النرويجية" .. بلجيكا تخرج بطريقة مبتكرة لمواجهة "جحيم سياتل" أمام مصر!

بلجيكا
مصر
كأس العالم
بلجيكا ضد مصر
النرويج

مباراة منتظرة ضمن منافسات المجموعة السابعة

تعتبر درجات الحرارة المرتفعة في أمريكا الشمالية، أحد أهم العناصر التي أثارت المخاوف لدى المنتخبات الأوروبية ببطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

المنتخب البلجيكي بقيادة مدربه رودي جارسيا، أصبح آخر المنضمين للفرق التي حاولت الاستعداد بطريقة مبتكرة للتأقلم على الحرارة العالية، لزيادة قدرة التحمل في التدريبات والمباريات قبل اللعب أمام مصر يوم الإثنين المقبل.


  • FBL-BEL-TUN-FRIENDLYAFP

    ماذا فعلت بلجيكا؟

    الظروف الجوية الصعبة ليست أمرًا جديدًا على نجوم المنتخبات الأوروبية، حيث شارك العديد من اللاعبين منهم في كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة، وأدركوا الظروف الصعبة التي تنتظرهم في المونديال الحالي.

    صحيفة "آس" الإسبانية، قالت إن بلجيكا قررت الاستعداد بطريقة مختلفة، قبل مباراة الفريق بعد غد الإثنين، أمام منتخب مصر ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة السابعة.

    وأوضحت أن بلجيكا اعتمدت على الاستحمام بالماء الساخن والساونا في نهاية التدريب، من أجل مقاومة الحرارة العالية في الولايات المتحدة.

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  • Seattle Prepares to Host FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    "جحيم سياتل" ينتظر الشياطين الحمر

    الهدف من تلك الاستراتيجية التي اعتمدت عليها بلجيكا، هو مساعدة اللاعبين من على التأقم مع مناخ مدينة سياتل الحار، والتي ستستضيف مباراتها الأولى مع مصر في دور المجموعات خلال فترة الظهيرة.

    وما يزيد الأمور صعوبة، إقامة المباراة على ملعب "لومن فيلد" وهو من ضمن 11 ملعبًا مفتوحًا في بطولة كأس العالم 2026، حيث ليس به أي سقف أو غطاء قابل للطي.

    أكسيل فيتسل لاعب المنتخب المُلقب بـ "الشياطين الحمر" قال عن هذه المشكلة:"الحرارة ستؤثر بشكل كبير علينا، لأن بعض اللاعبين لم يعتادوا على تلك الأجواء، ولكننا سنبذل قصارى جهدنا للتكيف، من خلال الاستحمام بالماء الساخن والساونا".

  • مواجهة منتظرة

    أنظار عشاق المنتخب المصري تتجه إلى مدينة سياتل يوم الإثنين المقبل، عندما يلعب الفراعنة بقيادة حسام حسن أمام بلجيكا في افتتاح مشاركات الفريق بالمجموعة السابعة من المونديال.

    وتحمل هذه المباراة الكثير من الأهمية لمصر، حتى يبدأ الفريق بصورة جيدة، قبل اللعب ضد نيوزلندا وإيران فيما تبقى من مباريات دور الـ48.

    الموقف العام يشير إلى أن بلجيكا هي الأقرب للحصول على بطاقة التأهل المباشر، لتبقى المنافسة مفتوحة بين مصر ونيوزلندا وإيران للعبور بالمركز الثاني، مع احتمالية صعود أحدهم كأحد أفضل ثوالث.

  • Norway 2026Getty Images

    النرويج وتحاليل البول

    وبالحديث عن الطقس مرة أخرى، ظهر المنتخب النرويجي ضمن الفرق التي لجأت لطرق مبتكرة لمواجهة الحرارة، وذلك من خلال تقييم مستوى السوائل في أجساد اللاعبين.

    وتعتبر اختبارات تحليل البول، من الإجراءات الروتينية المتبعة في المعسكر التدريبي للنرويج، وهي ظاهرة لفتت الأنظار بشكل كبير في المونديال.

  • England MD-1 Training and Press ConferenceGetty Images Sport

    إنجلترا ونظرية "التعرض للحرارة"

    هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" قالت إن توماس توخيل مدرب إنجلترا نصح أعضاء الفريق بقضاء إجازاتهم في الولايات المتحدة بعد انتهاء موسم 2025/2026، وذلك للتكيف مع درجات الحرارة العالية والتغيرات في التوقيت والساعة البيولوجية.

    راشفورد كان ممن استمعوا لنصيحة توخيل بالفعل، كما وصل أغلبية اللاعبين إلى أمريكا بشكل مبكر للتأقلم على الأجواء المحيطة بهم.

    واختار توخيل الاستقرار بولاية فلوريدا الأمريكية المعروفة بـ"ولاية الشمس" وذلك للتعود على الأجواء الحارقة هناك، ويبدو أن الأمر جاء بنتيجة إيجابية خلال مباراة كوستاريكا الودية الأخيرة قبل البطولة، حيث لم تظهر أي علامات للتأثر بدرجات الحرارة.

    النجم الإنجليزي جوردان هندرسون سبق أن تحدث عن هذه الاستراتيجية قائلًا:"يجب أن نبني قدرتنا على استيعاب هذه الظروف، نحاول التعود على الحرارة المرتفعة، والمباريات الودية ستكون فرصة جيدة لنا للتعرض لها بأفضل طريقة ممكنة".

    ولا يتوقف الأمر على "التعرض للحرارة فقط"، بل هناك طاقم متخصص داخل المنتخب الإنجليزي، يقوم بأبحاث مكثفة لمعرفة الطرق المناسبة للتبريد والاستشفاء في هذا الطقس الصعب.

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