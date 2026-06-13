بعد "تحاليل البول النرويجية" .. بلجيكا تخرج بطريقة مبتكرة لمواجهة "جحيم سياتل" أمام مصر!

الظروف الجوية الصعبة ليست أمرًا جديدًا على نجوم المنتخبات الأوروبية، حيث شارك العديد من اللاعبين منهم في كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة، وأدركوا الظروف الصعبة التي تنتظرهم في المونديال الحالي.

صحيفة "آس" الإسبانية، قالت إن بلجيكا قررت الاستعداد بطريقة مختلفة، قبل مباراة الفريق بعد غد الإثنين، أمام منتخب مصر ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة السابعة.

وأوضحت أن بلجيكا اعتمدت على الاستحمام بالماء الساخن والساونا في نهاية التدريب، من أجل مقاومة الحرارة العالية في الولايات المتحدة.