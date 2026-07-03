نجح المنتخب المصري في حجز مقعده بدور ثمن النهائي لبطولة كأس العالم 2026، بعد تفوقه على نظيره الأسترالي بركلات الترجيح إثر انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في اللقاء الذي أقيم بمدينة دالاس الأمريكية.

افتتح إمام عاشور التسجيل للفراعنة في الشوط الأول، قبل أن يتعادل المنتخب الأسترالي في النصف الثاني بهدف عكسي من محمد هاني، ليمتد اللقاء للأشواط الإضافية التي شهدت ضغطًا مصريًا انتهى بابتسامة ركلات الترجيح التي أعلنت عبور مصر رسميًا إلى الدور المقبل وانتظار الفائز من مواجهة الأرجنتين وكاب فيردي.



