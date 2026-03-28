FBL-ARAB-CUP-2025-KSA-JORAFP
فيديو | "يقوم بتدريبنا بعدها يعود إلى ناديه" .. هجوم قوي على رينارد بعد رباعية مصر ومقترح لإنقاذ السعودية بكأس العالم!

السعودية
السعودية ضد مصر
مصر
هيرفي رينارد

هل يرحل الفرنسي قبل انطلاق المونديال

هجوم جديد يتعرض له هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي، بعد الخسارة القاسية التي تعرض لها الفريق أمام مصر برباعية نظيفة.

منتحب السعودية الأول لكرة القدم خسر (0-4) أمام مصر، في المباراة الودية التي أُقيمت على ملعب "الإنماء" بمدينة جدة، مساء أمس الجمعة؛ ضمن الاستعدادات للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026.

  • ماذا حدث؟

    وقدم منتخب مصر شوطًا أول رائعًا أمام السعودية، حيث تقدم بثلاثية نظيفة جاءت عن طريق إسلام عيسى ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد سيد زيزو، في الدقائق 4 و16 و44.

    وفي الشوط الثاني هدأت الأمور قليلًا من الناحية التهديفية للفراعنة، حيث سجلوا الهدف الرابع عن طريق عمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي في الدقيقة 57 من عمر اللقاء.


    هجوم على رينارد

    الناقد الرياضي إبراهيم العنقري، هاجم هيرفي رينارد مدرب السعودية بعد الأداء الهزيل أمام مصر، مشيرًا إلى أن إقالته أمر ضروري قبل انطلاق مونديال 2026.

    وقال العنقري:"رينارد من وجهة نظري هو مدرب ضعيف، اعتمد على تشكيل الهلال بـ9 لاعبين في المرة الأولى، والفريق وقتها كان يلعب بنفس طريقة رامون دياز".

    وأضاف:"أزعم أنني أحيانًا أنني أجيد قراءة المدربين، رينارد أسلوبه غير واضح، ومن وجهة نظري لم يقدم أي شيء، كان يعتمد على مجموعة في المرة السابقة والآن يحاول إعادتها لأنه لا يمتلك أي فكرة جديدة".


  • ماذا عن البديل؟

    وواصل العنقري حديثه:"الآن النقطة الأهم هي أن كأس العالم قادم، الآن يجب تغيير المدرب، إنه يحاول رمي الكرة في ملعب اللاعبين بحجة أنهم لا يشاركون مع أنديتهم، يجب عليه الذهاب بأفكاره العبقرية ويرحل عن المنتخب، مع قدوم أي مدرب آخر يجيد استغلال المجموعة المتواجدة".

    وتابع:"هناك العديد من الأسماء المتاحة، نريد التعاقد مع مدرب يجيد التعامل مع اللاعبين، مثل سعد الشهري وبريكليس تشاموسكا وجورجوس دونيس لأنهم يعرفون اللاعبين".

    وفي سياق متصل خرج الإعلامي تركي العجمة باقتراح عن المدرب الأنسب للسعودية في كأس العالم، حيث قال:"نصيحتي الصادقة الآن هي التعاقد مع جورج جيسوس أو سيموني إنزاجي، أي منهما يقوم بتدريبنا بعدها يعود إلى ناديه، وبعد المونديال نبحث عن مدرب آخر صاحب طموح".



    طريق مصر والسعودية في كأس العالم

    المنتخب المصري وقع في المجموعة السابعة من المونديال، ليلعب رفقة كل من بلجيكا وإيران ونيوزلندا، طامحًا في العبور إلى مراحل إقصاء المغلوب لأول مرة في تاريخه.

    وعلى الجانب الآخر، وبطموحات عالية أيضًا، تلعب السعودية بقيادة هيرفي رينارد بالمجموعة الثامنة، ومعها كل من إسبانيا وكاب فيردي وأوروجواي.




