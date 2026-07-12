مصر البداية وسويسرا أكملتها: الرقصة الأخيرة مستمرة ولكن.. احذروا "ليونيل ميسي يُستنزف بشدة"!

إلى عشاق الساحرة المستديرة في كل مكان.. انتظروا؛ فـ"الرقصة الأخيرة" للأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي في بطولة كأس العالم، لم تنتهِ بعد.

ميسي ورفاقه في منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم، لا يزالوا يرفضون رفع "الراية البيضاء"؛ حتى ولو كانت انتصاراتهم في بطولة كأس العالم 2026، تتحقق بصعوبة كبيرة للغاية.

آخر هذه المباريات الصعبة؛ جاءت بالفوز (3-1) على منتخب سويسرا الأول لكرة القدم في دور ربع النهائي، وذلك بعد التمديد للشوطين الإضافيين.

ولعب ميسي دورًا جديدًا، في تأهُل "التانجو" إلى نصف نهائي المونديال؛ رغم أن الثلاثي أليكسيس ماك أليستر وخوليان ألفاريز ولاوتارو مارتينيز، هم من سجلوا الأهداف.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد ظهور ميسي ضد سويسرا..