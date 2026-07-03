مصر تتأهل | صلاح "المقاتل" ليس رونالدو ولكنه كتب التاريخ بـ"بانينكا" .. رد الجميل لأوسيمين ولا ترسل له مرموش!

مصر تواصل كتابة التاريخ، وأبناؤها يصنعون المجد في نهائيات كأس العالم 2026، بالتأهل إلى دور الـ16، بعد تخطي عقبة أستراليا بركلات الترجيح، في مباراة دور الـ32، التي أقيمت على ملعب AT&T.

وتقدم إمام عاشور بهدف الفراعنة في الدقيقة 13، فيما تسبب محمد هاني في هدف التعادل لأستراليا، بالخطأ في مرماه، في الدقيقة 55.

من الطبيعي عندما يتحدث ميل جيديناك، المدير الفني لمنتخب أستراليا، حول مصر، فإنه سيذكر الثنائي المعروف عالميًا، وهما محمد صلاح وعمر مرموش، حيث قال إن "الفراعنة" ليسوا هذين النجمين فقط، وإنما ينظر إليه ككتلة جماعية.

وبـ"بانينكا" محمد صلاح، ونجاح محمود صابر ورامي ربيعة وحسام عبد المجيد، وإرسال كرتي هاري سوتار ولوكاس هارينجتون في الهواء، بلغ منتخب مصر ثمن نهائي كأس العالم، لأول مرة في تاريخه، ليضرب موعدًا مع المتأهل من الأرجنتين وكاب فيردي.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول أداء محمد صلاح وعمر مرموش في لقاء مصر وأستراليا..