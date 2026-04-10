مصادرة بورشه وتهديدات بالقتل: الأسباب الصادمة وراء الاختفاء المفاجئ لمدافع ساو باولو النجم
نجم ساو باولو يختفي قبل أن يعاود الظهور في الإكوادور
تحوّل الاختفاء المفاجئ لأربوليدا إلى أزمة كبرى بالنسبة لساو باولو. ويُقال إن قلب الدفاع الإكوادوري لم يكن من الممكن الوصول إليه منذ يوم السبت الماضي بعد تخلّفه عن حضور التزاماته المهنية مع النادي. وسرعان ما تصاعدت المخاوف داخل المؤسسة بعدما بقيت المحاولات المتكررة للتواصل مع المدافع دون رد لأكثر من 48 ساعة. واتخذت القضية منعطفاً آخر عندما أشارت تقارير من البرازيل إلى أن أربوليدا قد سافر إلى الإكوادور، حيث شوهد في مدينة إسميرالداس يقضي وقتاً مع أصدقائه.
النادي يطالب بتوضيح فوري من المدافع الغائب
لقد ترك هذا الاختفاء زملاءه ومسؤولي النادي في حيرة، لا سيما أن المدافع المخضرم يُنظر إليه على نطاق واسع بوصفه أحد أكثر الشخصيات احترامًا ومحبة في غرفة الملابس. ومع استمرار الغموض الذي يحيط بمكان وجود اللاعب، أصدر ساو باولو بيانًا رسميًا طالب فيه بتوضيح.
وجاء في البيان: "يُفيد نادي ساو باولو لكرة القدم بأنه اتخذ جميع الإجراءات المناسبة، وقد أرسل اليوم إخطارًا رسميًا إلى اللاعب روبرت أبيل أربوليدا إسكوبار، الذي لم يحضر الالتزامات المهنية منذ يوم السبت الماضي (04)، مانحًا مهلة 24 ساعة لتقديم التوضيحات وتسوية وضعه المهني".
اضطرابات مالية، سيارة مصادَرة وتهديدات مزعومة
خلف الكواليس، ظهرت تفاصيل مقلقة بشأن الشؤون المالية الشخصية لأربوليدا. فعلى الرغم من أنه يتقاضى نحو 160 ألف يورو شهريًا، تزعم أ بولا أن اللاعب البالغ 34 عامًا عانى من «انعدام تام للسيطرة المالية». وتفاقم الوضع، بحسب التقارير، عندما صادرت السلطات في البرازيل سيارته بورشه كاريرا كضمان للديون غير المسددة.
والأكثر إثارة للقلق هي مزاعم بأن أربوليدا ربما تلقّى تهديدات بالقتل مرتبطة بديونه. وتشير بعض التقارير إلى أن رحلته المفاجئة إلى الإكوادور قد تكون محاولة للهروب من وضع خطير بدلًا من كونها مجرد إجازة شخصية. كما كشفت التحقيقات في شؤونه المالية أن نحو 2,000 يورو فقط كانت متبقية في حساباته المصرفية، بينما تسعى دعوى قضائية رفعتها محاميته السابقة كارولين برانداو إلى تحصيل ما يقارب 132,000 يورو من أتعاب قانونية غير مدفوعة.
تحيط حالة من عدم اليقين بمستقبل المدافع في مورومبي
لا يزال مستقبل أربوليدا القريب مع ساو باولو غير واضح، إذ ينتظر النادي رده على الإشعار الرسمي. وقد يؤدي عدم عودته وتقديم تفسير لغيابه إلى اتخاذ إجراءات تأديبية أو حتى فسخ عقده، مع تقارير تفيد بأن النادي يدرس بالفعل الخيار الأخير. وقد كان المدافع شخصية محورية في مورومبي منذ قدومه من ديبورتيفو كاتوليكا في 2017. وخلال فترة وجوده في البرازيل، ساعد النادي على الفوز ببطولة كامبيوناتو باوليستا في 2021، وكأس البرازيل في 2023، وكأس السوبر البرازيلية في 2024.