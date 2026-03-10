مصاب أم على مقاعد البدلاء؟ هاري كين لن يكون في التشكيلة الأساسية لبايرن ميونيخ في مباراة أتالانتا بيرغامو

خلف جاكسون، يشكل مايكل أوليز وسيرج غنابري مع لويس دياز الثلاثي الهجومي، بينما يجلس لينارت كارل وجمال موسيالا على مقاعد البدلاء. بالإضافة إلى ذلك، يحل جوناس أوربيغ، كما كان متوقعًا، محل القائد مانويل نوير المصاب مرة أخرى.

وكان كومباني قد أبدى تفاؤلاً بشأن إشراك كين في التشكيلة الأساسية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد قبل المباراة. وقال: "لقد أدى هاري كين تدريبات اليوم بشكل جيد للغاية". لكن مدرب بايرن ميونيخ أكد في الوقت نفسه: "لا يزال علينا اتخاذ قرار بشأن الأفضل ليوم غد. نريد الانتظار حتى صباح الغد لنرى كيف سيكون حاله بعد التدريبات".