مشهد غريب في مباراة بايرن ميونيخ خارج أرضه: جوناثان تاه يتعرض لحادثة غريبة في مواجهة باير 04 ليفركوزن

لكن اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا أدرك خطأه على الفور. فبعد بضع خطوات في الاتجاه الخاطئ، استدار وركض وراء زملائه في الفريق نحو غرفة ملابس نادي بايرن ميونيخ. ومع ذلك، لم تستطع الحارسات اللواتي كن يقفن في الممر المجاور كتم ضحكاتهن. كما أثار المقطع ضحكًا واسعًا على شبكات التواصل الاجتماعي.

وعلق الحساب الرسمي لنادي باير 04 ليفركوزن تحت مقطع فيديو للمشهد قائلاً: "Never forget where you come from" (بمعنى: "لا تنس أبداً من أين أتيت")، وهو ما رد عليه تاه بثلاثة رموز تعبيرية ضاحكة فقط.