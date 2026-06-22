يرى يورجن كلوب مدرب ليفربول السابق، أن حقيقة عدم امتلاك المنتخب الألماني لنجم واحد بارز في صفوفه تعتبر ميزة إيجابية وليست عيبًا.
"مشكلة لا نعاني منها".. كلوب يشرح أفضلية كبرى لألمانيا على حساب فرنسا وإنجلترا والأرجنتين في كأس العالم
"أتمنى ألا يُساء فهم كلامي"
صرح كلوب عبر قناة "ماجنتا تي في" قائلًا: "نحن لا نعاني من هذه المشكلة"، وذلك في تعقيب منه على تصريحات النجم الإسباني السابق ميشيل سالجادو، الذي أكد فيها أن منتخبات مثل إسبانيا والأرجنتين وفرنسا وإنجلترا تعتمد بشكل لا غنى عنه على نجومها؛ لامين يامال، ليونيل ميسي، كيليان مبابي، وهاري كين على الترتيب.
وأضاف كلوب موضحًا: "ليس لدينا هذا الوضع. إذا استبعدت هاري كين من منتخب إنجلترا - خاصة بعد الأداء الذي رأيناه - فمن الصعب بالنسبة لي تخيل شكل الفريق"، مشيرًا إلى الأداء المبهر الذي قدمه مهاجم بايرن ميونخ في فوز "الأسود الثلاثة" على كرواتيا بنتيجة 4-2 في افتتاح مشوارهم بكأس العالم. ورغم غياب النجم الأوحد في صفوف "الماكينات"، إلا أن كلوب يرى في ذلك نقطة قوة وليس ضعفًا.
وتابع المدرب الألماني المخضرم: "الجميع مهمون في فريقنا، لكن في الأساس - وأتمنى ألا يُساء فهم كلامي - الجميع يمكن تعويضهم. لم نعتمد بعد على نيك فولتيماد، لكنه بالتأكيد قادر على تأدية الدور بطريقته الخاصة. لم نستخدم ماكسي باير حتى الآن، وهو قادر أيضًا على اللعب. كما أن لدينا جيمي ليفيلينج". واعترف كلوب بأن هؤلاء "قد لا يمتلكون جودة كين أو مبابي أو يامال، ولكنها تظل جودة مميزة".
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موسيالا وفيرتس
وفي هذا السياق، لن يواجه المدرب جوليان ناجلسمان أزمة حقيقية في حال اضطر لتعويض لاعب يُفترض أنه لا غنى عنه. وضرب كلوب مثالًا بمبابي قائلًا: "إذا تعرض مبابي للإصابة مع فرنسا، فسيدخل ديزيريه دويه مكانه، وهو لاعب رائع حقًا، لكن مبابي يظل هو صانع الفارق الحقيقي".
"صانع الفارق" في تشكيلة المنتخب الألماني حاليًا، وبعد أول مباراتين، هو دينيز أونداف، الذي لم يشارك مع المدرب جوليان ناجلسمان حتى الآن سوى من مقاعد البدلاء. ففي 56 دقيقة فقط خاضها أمام منتخبي كوراساو وكوت ديفوار، تمكن من تسجيل ثلاثة أهداف وصناعة هدفين، حيث قلب ثنائيته في الجولة الثانية موازين المباراة لصالح ألمانيا أمام "الأفيال".
وعلى الرغم من امتلاك المنتخب الألماني لفلوريان فيرتس وجمال موسيالا، وهما لاعبان يحملان جينات النجومية المطلقة، إلا أن مسيرتهما الشابة تعثرت بسبب إصابات مروعة أبعدت كلًا منهما عن صفوف المنتخب لما يقرب من عام. فقد تعرض فيرتس لقطع في الرباط الصليبي في مارس 2022، ليغيب على إثرها عن مونديال قطر، وهي البطولة التي كان فيها موسيالا - رغم صغر سنه - أحد أبرز نقاط الضوء الأساسية. كما تألق موسيالا في بطولة أمم أوروبا التي استضافتها بلاده بعد عامين، وكان أحد أبرز نجوم الفريق بتسجيله ثلاثة أهداف.
لكن سوء الطالع لاحق موسيالا، حيث تعرض لإصابة بالغة خلال كأس العالم للأندية إثر التحام غير محظوظ مع حارس باريس سان جيرمان السابق جيانلويجي دوناروما، مما أسفر عن إصابته بكسر في عظمة الشظية وتمزق حاد في الأربطة نتيجة خلع في الكاحل. ومنذ عودته مطلع العام الجاري، لا يزال يبحث عن استعادة مستواه المعهود.