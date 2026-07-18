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علي رفعت

مشكلة العشب تشتعل.. أزمة قانونية تضرب نهائي المونديال بين نيوجيرسي والفيفا!

إسبانيا ضد الأرجنتين
إسبانيا
الأرجنتين
كأس العالم

حاكمة الولاية تلوح بالقضاء لوقف بيع عشب ملعب النهائي، والمعارضة تطالب بطرد المنظمة الدولية بعد استغلال أموال دافعي الضرائب.

اندلعت أزمة قانونية وسياسية حادة بين حكومة ولاية نيوجيرسي الأمريكية والاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا قبيل ساعات وجيزة من انطلاق المباراة النهائية لبطولة كأس العالم لعام 2026.

وجاء الخلاف الجديد عقب قيام المنظمة الدولية بطرح أجزاء من عشب ملعب ميتلايف الذي سيحتضن النهائي للبيع كقطع تذكارية مغلفة عبر موقعها الإلكتروني لجني ملايين الدولارات، وهو الإجراء الذي وصفته السلطات المحلية بالعمل غير القانوني والمستفز لدافعي الضرائب في الولاية الذين تحملوا بمفردهم التكلفة الكاملة لتجهيز الملعب وزراعة العشب الطبيعي.


  • عائدات فلكية لقطع العشب التذكارية تثير غضب دافعي الضرائب

    أظهرت كواليس الطرح التجاري الذي قادته الفيفا بالتعاون مع شركة بريطانية متخصصة أرقاماً فلكية أثارت حفيظة المسؤولين في نيوجيرسي نظير استبعاد دافعي الضرائب من الأرباح بحسب ما ذكرت "ذا أتلتيك".

    وقال بيان الشركة الخاص بالبيع: "تبدأ أسعار القطع التذكارية من 450 دولاراً للقطعة الواحدة، وتصل في مستوياتها الأعلى عبر الموقع إلى 900 و1200 و3000 دولار، مع تحديد سقف البيع عند 2026 قطعة لكل فئة من الفئات الأربع".

    وأضاف عن إجمالي الأرباح المتوقعة من العملية التجارية: "في حال نفاد الكمية المطروحة بالكامل، فإن هذه التجارة ستجني عائدات ضخمة تتجاوز 11 مليون دولار ونصف المليون، وهو ما أثار غضب حكومة الولاية التي أنفقت هيئتها الرياضية أكثر من 13 مليون دولار من أموال دافعي الضرائب لتطوير العشب والمعدات ليتوافق مع معايير الفيفا الصارمة".


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  • تحركات قضائية لوقف البيع والمعارضة تطالب بالتصدي للفيفا


    اتسع نطاق الهجوم على المنظمة الدولية ليتحول إلى جبهة موحدة تضم الحزبين الديمقراطي والجمهوري في نيوجيرسي، معتبرين تصرف الفيفا بمثابة استغلال كامل لملكية عامة تابعة للدولة.

    وقال المتحدث الرسمي باسم حاكمة الولاية ميكي شيريل: "إن نيوجيرسي دفعت ملايين الدولارات لتغطية النفقات الإجمالية للملعب، وبناءً عليه يجب أن يشارك دافعو الضرائب في الولاية في أي عوائد مالية تتدفق من هذا العشب".

    وعن الموقف القانوني والخطوات التصعيدية لوقف هذه الخطوة قال عضو لجنة الموازنة بالبرلمان مايك إنجانامورت: "يجب على الفيفا الابتعاد عن عشبنا بالمعنى الحرفي، فهذا العشب أمريكي الصنع تمت زراعته في مجمع مملوك للولاية بتمويل عام، ولا يمكن للفيفا بيعه دون إذن رسمي، وما يحدث ليس صفقة سيئة فحسب بل هو أمر غير قانوني، ويجب على الإدارة استخدام كل الأدوات المتاحة لوقف البيع بما في ذلك استصدار أمر قضائي تمنع بموجبه الفيفا من التصرف في ميداننا".


  • صراع ممتد حول أسعار النقل التذكارية


    لا تعد أزمة العشب الراهنة الصدام الأول من نوعه بين حكومة نيوجيرسي والفيفا طوال فترة المونديال الحالي، حيث سبق وأن اشتعلت الأجواء بين الطرفين عقب قيام حاكمة الولاية برفض توجيه أموال الضرائب لدعم تذاكر القطارات المتوجهة للملعب من مانهاتن، مما تسبب في رفع سعر تذكرة الرحلة من 12 دولاراً إلى 98 دولاراً للمشجعين، وهو القرار الذي انتقدته الفيفا معتبرة إياه خطوة ذات تأثير سلبي خانق على الجماهير.

    وردت الحاكمة حينها بقوة مشيرة إلى أن الفيفا تتوقع جني إيرادات تصل إلى 11 مليار دولار من البطولة في الوقت الذي تباع فيه تذاكر النهائي بأسعار فلكية لامست حاجز 10 آلاف دولار، وبالتالي يتوجب على المنظمة الدولية تحمل الأعباء المالية بدلاً من إثقال كاهل المدن المستضيفة، وتزامن ذلك مع أزمة أخرى تمثلت في نجاح رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني في تأمين 1000 تذكرة مخفضة بسعر 50 دولاراً حصرياً لسكان مدينته، مما أثار استياء مشجعي نيوجيرسي الذين اعتبروا الخطوة تمييزاً واضحاً يضاف لسلسلة التجاوزات المالية واللوجستية للجنة المشتركة.


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