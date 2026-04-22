"لن نرحم أحدًا" .. الإعلان عن أولى صفقات الأهلي الصيفية وتحذير لأندية دوري روشن!

أعلن سعد الأحمري رئيس نادي أبها السعودي، عن أولى صفقات الأهلي الصيفية، بانتقال جناح الفريق مشعل المطيري لصفوف الراقي بدءًا من الموسم المقبل.

أبها احتفل رسميًا بالعودة إلى دوري روشن للمحترفين، وذلك عقب الفوز على الطائي بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات دوري يلو، ليتحدث عبر برنامج "أكشن مع وليد" عن أهم المستجدات بناديه.