Vissel Kobe v Al-Ahli : AFC Champions EliteGetty Images Sport
"لن نرحم أحدًا" .. الإعلان عن أولى صفقات الأهلي الصيفية وتحذير لأندية دوري روشن!

الراقي يحسم الصفقة التي أرادها في يناير

أعلن سعد الأحمري رئيس نادي أبها السعودي، عن أولى صفقات الأهلي الصيفية، بانتقال جناح الفريق مشعل المطيري لصفوف الراقي بدءًا من الموسم المقبل.

أبها احتفل رسميًا بالعودة إلى دوري روشن للمحترفين، وذلك عقب الفوز على الطائي بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات دوري يلو، ليتحدث عبر برنامج "أكشن مع وليد" عن أهم المستجدات بناديه.

  • ماذا قال الأحمري؟

    رئيس أبها قال في تصريحاته:"نشكر سمو الأمير تركي بن طلال على وقفته الجادة الكبيرة معنا، حضوره أسعدنا كثيرًا ونهدي هذا الفوز والصعود لدوري روشن له".

    وأضاف:"مشعل المطيري لاعب كبير ووقع للنادي الأهلي ونتمى له التوفيق في ناديه الجديد".

    وعن تفاوض أندية أخرى مع المطيري:"الأهلي هو من فاوضنا فقط على ضمه، قرروا استغلال هذه الفرصة ونجحوا في التعاقد معه".



  • لن نرحم أحد

    وفي سياق منفصل قال الأحمري عن صعود ناديه:"منذ الجولة التاسعة شعرت أن الفريق سيتأهل إلى دوري روشن، وذلك لثقتي في الجهاز الفني واللاعبين، تمسكنا بالصدارة ولم نتخلى عنها".

    وعن شعاره بعد العودة لدوري روشن:"لم ننتظر الشفقة من أحد، وإن عدنا لن نرحم أحد، انتصرنا على جميع أندية دوري يلو والآن نعمل على المرحلة القادمة".


    صفقة تأخرت 6 أشهر

    اهتمام الأهلي بالتعاقد مع المطيري ليس جديدًا، حيث حاول الراقي ضمه في يناير الماضي بفترة الانتقالات الشتوية، قبل 6 أشهر على نهاية عقده ولكنه لم ينجح.

    ويلعب المطيري البالغ من العمر 27 سنة في مركز الجناح الأيسر، وسجل 7 أهداف ولديه 8 تمريرات حاسمة في 29 مباراة لعبها مع أبها هذا الموسم.


    مسيرة الأهلي في الموسم الحالي 2025-2026

    بدأ فريق الأهلي الأول لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بالتتويج بلقب كأس السوبر السعودي.

    أما في مسابقة دوري روشن السعودي.. عاني الفريق الأهلاوي من تذبذب في الأداء والنتائج في البداية، قبل أن ينتفض مؤخرًا؛ حيث فاز في 20 مباراة مقابل 6 تعادلات وهزيمتين، في 28 لقاءً.

    وقاريًا.. تأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال آسيا "النخبة"؛ وذلك بعد فوزه على نادي الدحيل القطري ثم جوهور دار التعظيم الماليزي وفيسيل كوبي الياباني، في الأدوار الإقصائية.

    وأخيرًا.. ودع الأهلي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، من دور نصف النهائي، بعد الهزيمة ضد عملاق الرياض الهلال؛ بينما سقط (1-3) أمام بيراميدز المصري، ليخسر لقب كأس القارات الثلاث ضمن بطولة "الإنتركونتيننتال".