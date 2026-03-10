مشجع مانشستر يونايتد الشهير فرانك إيليت يضع خطة لـ"البقاء في الصورة" بعد انتهاء حملة قص الشعر في إعلان جديد مضحك

إيليت، المعروف على الإنترنت باسم "The United Strand"، شهد نمو شعره إلى أطوال غير عادية منذ أكتوبر 2024. تعهد هذا المشجع المتفاني بعدم زيارة الحلاق حتى يحقق مانشستر يونايتد خمسة انتصارات متتالية، وهي مهمة ثبت صعوبتها خلال موسمين مضطربين في أولد ترافورد.

تحت قيادة المدير الفني المؤقت مايكل كاريك، استفز الفريق إيليت مؤخرًا بسلسلة من أربعة انتصارات متتالية. ومع ذلك، أدى التعادل مع وست هام إلى توقف الزخم، مما ترك مقص الشعر في درج المشجع. مع بقاء تسع مباريات فقط في الموسم، يستعد إيليت الآن لليوم الحتمي الذي سيختفي فيه مظهره المميز.