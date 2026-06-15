وسط الحديث عن احتمالية إقالته .. إصابة مشجع تونسي بنزيف بعد مشادة مع نجل صبري اللموشي

الجدل لا يقتصر حاليًا في تونس على مصير صبري اللموشي من استكمال مهمته على رأس القيادة الفنية للمنتخب الوطني أم الرحيل، بل طال نجله..

فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهر خلاله مشجع تونسي ينزف دمًا من أنفه، يخضع للإسعافات الأولية، بينما يزعم مرافقه أن المعتدي عليه هو نجل المدرب صبري اللموشي.

نجل اللموشي لا يتولى أي منصب رسمي في المنتخب التونسي أو الكرة التونسية، لكنه يرافق البعثة كمشجع، يحضر المباريات من المدرجات.







