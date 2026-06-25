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محمود خالد

تدافع الجماهير أودى بحياته .. لاعبو الأردن يقفون حدادًا على مشجع توفي بعد مباراة الجزائر!

الأردن
الجزائر
كأس العالم
الأرجنتين

حادثة مأساوية في الأردن..

استهل لاعبو منتخب الأردن، حصتهم التدريبية، بالوقوف دقيقة حدادًا على روح أحد مشجعي النشامى، الذي وافته المنية، خلال متابعة مباراة الجزائر، في نهائيات كأس العالم 2026.

المنتخب الأردني ودّع رسميًا مونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، إلا أنه يتطلع لختام شرفي، بالسعي نحو تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأرجنتين، حامل اللقب، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

  • وفاة مشجع الأردن

    وتوفي المشجع الأردني زيد الدماسي، عن عمر 15 عامًا، أثناء تواجده في الساحة الهاشمية بالعاصمة الأردنية عمّان، وسط آلاف المشجعين لمتابعة مباراة النشامى أمام الجزائر في كأس العالم.

    وعقب خسارة الأردن أمام الجزائر، بهدفين مقابل هدف، تحول الوضع أمام المدرج الروماني إلى حالة من الفوضى، بسبب تدافع الجماهير، الذي أسفر عن وفاة المشجع الشاب، وإصابة ثمانية آخرين.

    وأفاد برنامج "تفاعلكم" عبر فضائية العربية، بأن عائلة زيد الدماسي حاولت التواصل مع الشاب أكثر من مرة دون استجابة، قبل أن تعلم بوفاته، عقب ساعات من البحث، حيث قال والده إنه لم يعرف بالخبر إلا في السادسة مساءً، وأنه سمع بوفاة أحد المشجعين وترحم عليه، قبل أن يدرك بأن الجثمان يعود لولده.

    وتحدث أحد أصدقاء الدماسي، بأنه عرض عليه الذهاب معه إلى الساحة الهاشمية، لمتابعة المباراة، إلا أنه رفض، ثم علم بعد ذلك برحيل صديقه.


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  • Jordan v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ماذا قدم المنتخب الأردني؟

    وشارك منتخب الأردن، وصيف كأس آسيا، في مونديال 2026، للمرة الأولى في تاريخه، إلا أن القرعة أوقعته في مجموعة نارية، بملاقاة الأرجنتين والجزائر والنمسا، ضمن منافسات المجموعة العاشرة.

    وتلقى النشامى العديد من الأنباء الصادمة، بإصابة عدد من أبرز نجومه قبل المونديال، بين إبراهيم صبرة، الذي عانى من تمزق في أربطة الكاحل الأيسر، كما تعرض الثنائي يزن النعيمات، أدهم القريشي، للإصابة في الرباط الصليبي، فيما عانى عصام السميري من قطع في وتر العرقوب.

    المنتخب الأردني استهل مشواره في كأس العالم، بملاقاة النمسا، في الجولة الأولى، ورغم دخول علي علوان التاريخ بإحرازه أول أهداف النشامى في تاريخ المونديال، إلا أن ذلك لم يشفع في خسارة الأردن، بثلاثية جاءت عن طريق رومانو شميد، يزن العرب (بالخطأ في مرماه) وماركو أرناوتوفيتش من علامة الجزاء.

    وفي مواجهة عربية، التقى منتخب الأردن بنظيره الجزائري على ملعب ليفي، في الجولة الثانية، وتقدم نزار الرشدان بهدف في الدقيقة 36، إلا أن محاربي الصحراء، تمكنوا من قلب الطاولة في الشوط الثاني، بثنائية عن طريق نذير بن بوعلي، وأمين جويري، في الدقيقتين 69 و82.

  • نهاية شرفية؟

    ويواجه المنتخب الأردني اختبارًا صعبًا، لإنهاء مشواره في دور المجموعات، بصورة شرفية، بعدما تأكد خروجه رسميًا من المنافسة في كأس العالم 2026.

    ويدخل منتخب الأردن في صدام مع الأرجنتين، على ملعب AT&T، في الخامسة صباح يوم 28 يونيو، بتوقيت مكة المكرمة، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة العاشرة.

    وكان المنتخب الأرجنتيني قد حقق انتصارين على حساب الجزائر بثلاثية نظيفة، والنمسا بهدفين دون مقابل، علمًا بأن الأهداف الخمسة جاءت جميعها عن طريق القائد ليونيل ميسي.

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    المتأهلون إلى دور الـ32

    وضمن 13 منتخبًا - حتى الآن - تأهلهم إلى دور الـ32 من نهائيات كأس العالم، وهم "المكسيك، سويسرا، البرازيل، الولايات المتحدة، ألمانيا، الأرجنتين، جنوب إفريقيا، كندا، البوسنة والهرسك، المغرب، فرنسا، النرويج، كولومبيا".

    ووفق نظام المونديال، يتأهل المتصدر والوصيف من أصحاب المجموعات الاثنتي عشرة، مع أفضل ثماني منتخبات في المركز الثالث، إلى دور الـ32 من كأس العالم.

    ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية على ملعب ميتلايف، في التاسعة عشر من يوليو المُقبل.