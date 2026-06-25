تدافع الجماهير أودى بحياته .. لاعبو الأردن يقفون حدادًا على مشجع توفي بعد مباراة الجزائر!

وشارك منتخب الأردن، وصيف كأس آسيا، في مونديال 2026، للمرة الأولى في تاريخه، إلا أن القرعة أوقعته في مجموعة نارية، بملاقاة الأرجنتين والجزائر والنمسا، ضمن منافسات المجموعة العاشرة.
وتلقى النشامى العديد من الأنباء الصادمة، بإصابة عدد من أبرز نجومه قبل المونديال، بين إبراهيم صبرة، الذي عانى من تمزق في أربطة الكاحل الأيسر، كما تعرض الثنائي يزن النعيمات، أدهم القريشي، للإصابة في الرباط الصليبي، فيما عانى عصام السميري من قطع في وتر العرقوب.
المنتخب الأردني استهل مشواره في كأس العالم، بملاقاة النمسا، في الجولة الأولى، ورغم دخول علي علوان التاريخ بإحرازه أول أهداف النشامى في تاريخ المونديال، إلا أن ذلك لم يشفع في خسارة الأردن، بثلاثية جاءت عن طريق رومانو شميد، يزن العرب (بالخطأ في مرماه) وماركو أرناوتوفيتش من علامة الجزاء.
وفي مواجهة عربية، التقى منتخب الأردن بنظيره الجزائري على ملعب ليفي، في الجولة الثانية، وتقدم نزار الرشدان بهدف في الدقيقة 36، إلا أن محاربي الصحراء، تمكنوا من قلب الطاولة في الشوط الثاني، بثنائية عن طريق نذير بن بوعلي، وأمين جويري، في الدقيقتين 69 و82.