ووفقًا لذلك، وقعت الواقعة التي كان المقصود بها على ما يبدو أنها «مزحة» أثناء سفر فريق خيمناسيا دي خوخوي إلى مباراة خارج أرضه في دوري بريميرا ناسيونال أمام أغروبيكواريو إلى بوينس آيرس.

ويُظهر مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي كيف يُقتاد اللاعب مكبّل اليدين ومن أمام أعين عدد كبير من الركاب خارج الطائرة على يد قوات الأمن. وأفاد بعض الشهود بأن إندريتسي قال حتى: «سيَنفجر كل شيء»، ما أدى إلى تصعيد الموقف أكثر.

وأدى التهديد بوجود قنبلة إلى إخلاء الطائرة فورًا، لتقوم بعدها قوات الأمن بتفتيشها. ولم تكن هناك، وفقًا لذلك، أي حالة تهديد فعلية، إلا أن الموقف تسبب في العديد من تأخيرات الرحلات الجوية، تأثر بها نحو 1,000 راكب.