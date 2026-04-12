كما أفادت عدة وسائل إعلام أرجنتينية بالإجماع، يُقال إن المدافع خيسوس دافيد إميليانو إندريتسي صرخ بكلمة "قنبلة" داخل مقصورة الطائرة على متن رحلة من سان سلفادور دي خوخوي إلى بوينس آيرس قبيل الإقلاع بقليل، ما أثار حالة من الذعر بين الركاب المسافرين معه.
ترجمه
مشاهد جنونية تمامًا! لاعب كرة قدم محترف يهدد بوجود قنبلة على متن طائرة
ووفقًا لذلك، وقعت الواقعة التي كان المقصود بها على ما يبدو أنها «مزحة» أثناء سفر فريق خيمناسيا دي خوخوي إلى مباراة خارج أرضه في دوري بريميرا ناسيونال أمام أغروبيكواريو إلى بوينس آيرس.
ويُظهر مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي كيف يُقتاد اللاعب مكبّل اليدين ومن أمام أعين عدد كبير من الركاب خارج الطائرة على يد قوات الأمن. وأفاد بعض الشهود بأن إندريتسي قال حتى: «سيَنفجر كل شيء»، ما أدى إلى تصعيد الموقف أكثر.
وأدى التهديد بوجود قنبلة إلى إخلاء الطائرة فورًا، لتقوم بعدها قوات الأمن بتفتيشها. ولم تكن هناك، وفقًا لذلك، أي حالة تهديد فعلية، إلا أن الموقف تسبب في العديد من تأخيرات الرحلات الجوية، تأثر بها نحو 1,000 راكب.
النادي يدرس فسخ العقد بعد تهديد بوجود قنبلة
وجاء في بيان نشرته شركة الطيران المعنية «فلايبوندي» أنها نفذت إجراءات السلامة المناسبة عقب الحادث. وإضافة إلى ذلك، أعلنت أنها تدرس اتخاذ خطوات قانونية ضد المتورطين.
وفي الوقت نفسه، أعلن نادي خيمناسيا دي خوخوي أن إندريتسي يعتزم التعاون مع السلطات من أجل توضيح القضية وإنهائها بأسرع وقت ممكن. بل إن الرئيس والتر موراليس طرح حتى إمكانية فسخ عقد المدافع البالغ من العمر 32 عامًا بسبب سلوك يضر بالنادي.