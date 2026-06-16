مشاكل التأشيرة تطل من جديد في كأس العالم.. والدة بطل كاب فيردي تغيب عن مباراة العمر لنجلها أمام إسبانيا!

في ليلة ستُذكر على أنها علامة فارقة في تاريخ كرة القدم الأفريقية، خاضت كاب فيردي أول مباراة لها على الإطلاق في نهائيات كأس العالم للرجال، حيث أربكت حاملة لقب بطولة أوروبا. وتحدى «القرش الأزرق» التوقعات ليحصد نقطة أمام منتخب إسبانيا المليء بالنجوم، حيث قدم الحارس فوزينيا البالغ من العمر 40 عامًا سلسلة من التصديات الرائعة على مستوى عالمي لإبعاد هجمات المرشح الأوفر حظًا للفوز بالبطولة.

كان الحارس المخضرم، الذي يلعب حالياً لفريق تشافيس البرتغالي في الدرجة الثانية، القلب النابض للفريق. وبعد أن قام بسبع تصديات حاسمة للحفاظ على شباكه نظيفة، حصل على لقب أفضل لاعب في المباراة. ومع ذلك، وبينما كان يحتفل مع زملائه في أتلانتا، كان تفكيره منصباً على أولئك الذين لم يتمكنوا من التواجد هناك لمشاركة المجد.