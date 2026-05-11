Getty Images Sport
مشاكله النفسية السابقة تخيفهم.. بايرن ميونخ قلق على ديفيس بسبب الإصابة وصعوبة لحاقه بكأس العالم!
ضربة مدمرة للنادي والوطن
تعرض اللاعب الدولي الكندي لإصابة عضلية خطيرة في الجزء الخلفي من فخذه الأيسر خلال مباراة بايرن ميونخ التي أقصته من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان.
ويشير التشخيص إلى احتمال تعرضه لتمزق عضلي، مما يعني أن اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا لن يشارك في أي مباراة أخرى مع العملاق الألماني خلال ما تبقى من الموسم، كما أصبحت مشاركته في كأس العالم هذا الصيف مهددة بشكل خطير.
ولم يخف المدير الرياضي لبايرن ميونخ كريستوف فرويند خيبة أمله عندما تحدث بعد فوز النادي 1-0 على فولفسبورج، وقال فرويند في تصريحات نقلتها صحيفة بيلد: "هذا أمر مرير للغاية، خاصة بالنسبة له وبطبيعة الحال بالنسبة لنا أيضًا". "لقد عاد بشكل جيد من إصابته الخطيرة في الركبة، ثم أعاقته الإصابات العضلية مرارًا وتكرارًا. لم يستطع أبدًا الدخول في إيقاع اللعب. هذا مؤلم بالطبع، كما أنها مرحلة صعبة من الناحية النفسية بالنسبة له في الوقت الحالي. لكننا سنقدم له كل الدعم الممكن ونأمل أن يعود بعد ذلك في حالة مستقرة".
- Getty Images Sport
المشاكل المستمرة في اللياقة البدنية التي يواجهها الظهير
تُعد السجلات الطبية الأخيرة لديفيس قراءةً مقلقة. فبعد تعرضه لتمزق في الرباط الصليبي وتلف في الغضروف في ركبته اليمنى في مارس 2025، قضى تسعة أشهر شاقة بعيدًا عن الملاعب. ومنذ عودته في ديسمبر، خذلته جسده مرارًا وتكرارًا. فقد تعرض لتمزق في الألياف العضلية في فبراير، تلاه إجهاد في الفخذ خلال مباراة دوري أبطال أوروبا ضد أتالانتا في مارس.
وتعد هذه النكسة الأخيرة هي المشكلة الثالثة المتعلقة بالعضلات في غضون بضعة أشهر فقط، مما يثير مخاوف من أن دورة إعادة التأهيل المستمرة تلقي بظلالها على عقله أكثر من جسده. شارك ديفيس في 23 مباراة في جميع المسابقات مع بايرن ميونخ هذا الموسم، وبلغت مدة لعبه 841 دقيقة. خلال تلك الفترة، سجل هدفاً واحداً وقدم خمس تمريرات حاسمة.
المخاوف المتعلقة بالصحة النفسية في الصدارة
يولي المسؤولون في ملعب أليانز أرينا اهتمامًا خاصًا بالحالة النفسية لديفيس، نظرًا لتصريحاته السابقة بشأن صحته العقلية. فخلال فترة تعافيه الطويلة السابقة، كشف المدافع عبر قناته على يوتيوب أنه وصل إلى نقطة الانهيار. وقال في ذلك الوقت: «لقد تعرضت لانهيار عصبي. لا أعرف ماذا حدث لي. كنت أستحم ثم انفجرت بالبكاء».
وقد ردد المدير الفني فينسنت كومباني هذه المخاوف عقب آخر الأخبار، قائلاً: "جسديًا، لست قلقًا. سيعود؛ وسيكون كل شيء على ما يرام مرة أخرى. لكن عقليًا، الأمر صعب للغاية".
- AFP
السباق نحو كأس العالم
مع اقتراب موعد انطلاق كأس العالم في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو، يواجه ديفيس ضغطًا زمنيًا متزايدًا. تمثل البطولة ذروة الطموحات بالنسبة للمدافع، لكن كومباني يدرك أن التحول الذهني لا يقل أهمية عن العلاج الطبيعي. أوضح المدير الفني قائلاً: "في بعض الأحيان، ليست الإصابات الكبيرة هي التي تشكل الصعوبة. بل تلك الإصابات الصغيرة التي تتكرر باستمرار، والتي تتسبب أحيانًا في ضربة نفسية إضافية".
لا يزال كومباني متفائلًا بأن نجمه الظهير الأيسر سيجد القوة للتركيز على البطولة الصيفية. وأضاف: "لكن عليه أن يغير مساره بسرعة الآن. لنرى ما سيحدث بخصوص كأس العالم. لا يوجد خيار آخر، وسنساعده وندعمه".