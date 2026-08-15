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علي رفعت

مشاركة على قدر التأهيل والرباعية ظلمته.. هيثم حسن ضيف في انتصار سيلتك الكاسح بكأس الرابطة!

فقرات ومقالات
دندي يونايتد ضد سيلتيك
دندي يونايتد
سيلتيك
كأس الدوري الإسكتلندي
هيثم حسن

فوز كبير ومشاركة ضئيلة!

حقق نادي سيلتيك انتصارًا عريضًا خارج قواعده على حساب مضيفه دندي يونايتد بأربعة أهداف دون رد، في المواجهة التي جمعت بين الفريقين على أرضية ملعب تاناديس لحساب الدور الثاني من مسابقة كأس الرابطة الإسكتلندية.

افتتح المدافع أوستون ترستي شريط الأهداف في الدقيقة 22 بضربة رأسية متقنة، قبل أن يعزز المهاجم كاميلو دوران النتيجة بالهدف الثاني بعد مرور دقيقتين فقط. 

وواصل الضيوف تفوقهم الهجومي الكاسح خلال مجريات الشوط الثاني، حيث أضاف سيباستيان تونسكتي الهدف الثالث من هجمة مرتدة سريعة في الدقيقة 54، واختتم بنجامين نيجرين رباعية بطل إسكتلندا بتسديدة رائعة استقرت في الشباك عند الدقيقة 63، ليحسم الفريق عبوره السلس إلى الدور ربع النهائي من البطولة المحلية.


  • هدوء الإيقاع والرباعية حرمت الوافد الجديد من البريق

    جاءت مشاركة الجناح هيثم حسن في الدقيقة 70 بديلًا لزميله سيباستيان تونسكتي في ظروف فنية لم تخدم قدراته الفردية المعروفة بالسرعة والمراوغة في المواجهات المباشرة، إذ دخل أرضية الملعب والنتيجة محسومة تمامًا برباعية نظيفة. 

    هذا الفوز المريح والمبكر جعل نسق المواجهة يهدأ بصورة واضحة، حيث انحصرت الدقائق الأخيرة في تدوير الكرة وتأمين النتيجة دون اندفاع هجومي من جانب عناصر سيلتيك، إلى جانب تكرار توقف اللعب في مناسبات عدة. 

    هذا السيناريو التكتيكي ظلم اللاعب كثيرًا، إذ لم تصله الكرات الحاسمة في الثلث الهجومي الأخير ولم يتح له الوقت أو المساحة الكافية لصناعة فرص خطيرة أو تهديد المرمى، لتقتصر مشاركته على الجري والتمركز وضبط الخطوط الدفاعية مع زملائه حتى إطلاق صافرة النهاية.


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    استقبال حار وتشجيع لافت من جماهير المدرج الأخضر

    حظي هيثم حسن باستقبال خاص ودافئ للغاية من جماهير سيلتيك التي تواجدت في مدرجات ملعب تاناديس فور وقوفه على خط التماس استعدادًا للدخول. 

    وأطلقت الجماهير المسافرة هتافات ترحيبية قوية وصيحات تشجيعية حماسية تعكس حجم الآمال المعلقة على إمكانياته الفنية ودوره المنتظر مع تشكيلة المدرب مارتن أونيل خلال منافسات الموسم الحالي. 

    وبعثت تلك اللفتة الجماهيرية برسالة ثقة واضحة للوافد الجديد، مؤكدة أن مدرجات النادي الأخضر تترقب انفجار موهبته وتنتظر ظهوره في مواقف هجومية أكثر ملاءمة لقدراته في قادم المواعيد كتلك التي ظهرت مع المنتخب المصري في كأس العالم.


  • التدرج الحذر ضرورة لتجنب الضغوط قبل التحديات الحاسمة

    ينتظر سيلتيك جدول مباريات مزدحم وحاسم يبدأ بمواجهة مصيرية أمام لاسك النمساوي في الدور الفاصل المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا، يليه خوض مواجهات متتالية في بطولة الدوري الإسكتلندي أمام سانت جونستون وفالكيرك وأبردين وسانت ميرين.

    وتفرض هذه الروزنامة المزدحمة على الجهاز الفني ضرورة إدماج هيثم حسن تدريجيًا في التشكيلة الأساسية ومنحه دقائق لعب تصاعدية ومحسوبة بدقة. 

    فالزج باللاعب في هذا الضغط الشديد والمسؤوليات الحاسمة بصورة متسرعة قد يحرقه مبكرًا تحت وطأة التوقعات الجماهيرية الضخمة، بينما يمنحه الدخول التدريجي الهادئ الفرصة الكاملة للتأقلم مع القوة البدنية وسرعة إيقاع الكرة الإسكتلندية دون تعريضه لانتكاسات فنية تؤثر سلبًا على مردوده الذهني.


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    بيت القصيد

    تعد مباراة دندي يونايتد مجرد خطوة تمهيدية وتدشين رمزي لمسيرة هيثم حسن داخل الملاعب الإسكتلندية، حيث كان الهدف الأهم منها هو منحه حساسية المباريات الرسمية وكسر حاجز البدايات. 

    والحكم الفعلي على إمكانيات الجناح وما يمكن أن يقدمه للفريق لن يكون مبنيًا على عشرين دقيقة في لقاء ميت إكلينيكيًا، بل سيظهر تباعًا عندما يحصل على مساحته الكاملة في مباريات تتطلب حلولًا فردية واختراقًا هجوميًا حقيقيًا.


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