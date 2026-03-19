ينبع الجدل من المباراة النهائية الفوضوية التي أقيمت في الرباط، حيث انسحب لاعبو السنغال من الملعب احتجاجاً على احتساب ركلة جزاء لصالح المغرب في الدقائق الأخيرة. ورغم استئناف المباراة في نهاية المطاف — حيث أضاع إبراهيم دياز ركلة الجزاء التي سددها أمام إدوارد ميندي — فازت السنغال بالمباراة 1-0 في الوقت الإضافي. ومع ذلك، قضت الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) لاحقاً بأن الاحتجاج الأولي يشكل انسحاباً، ومنحت المغرب فوزاً بنتيجة 3-0 بعد شهرين من صافرة النهاية.

واستشهد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالمادتين 82 و84 من لوائح كأس الأمم الأفريقية لتبرير القرار. تنص هذه القواعد على أنه إذا "رفض فريق ما اللعب أو غادر الملعب قبل نهاية المباراة المحددة دون إذن من الحكم"، فإنه يُعتبر خاسراً بنتيجة 3-0. وعلى الرغم من الطابع الفني للقرار، فقد أثار غضباً عارماً في جميع أنحاء القارة وأدى إلى اتهامات بتجاوز الصلاحيات الإدارية.







