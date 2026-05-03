كما هي العادة قبل المباريات، تنشر حسابات ليفربول عدة تغريدات متعلقة بمباراة اليوم، لكن ما لم يكن عاديًا هذه المرة قبل مواجهة مانشستر يونايتد هو التصميم الذي نُشر عبر منصة "إكس".
"مسمط الريدز" .. ليفربول يشعل قمة مانشستر يونايتد بتغريدة عربية!
ليفربول ضيفًا على مانشستر يونايتد
يحل الريدز اليوم الأحد، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً – بتوقيت مكة المكرمة – ضيفًا على الشياطين الحمر، ضمن الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-2026.
المباراة تأتي ضمن الصراع على المركز الثالث في جدول الترتيب، حيث يحتله مانشستر يونايتد برصيد 61 نقطة متفوقًا بثلاث نقاط فقط على ليفربول.
تغريدة ليفربول قبل المباراة
الحساب الناطق باللغة العربية عبر منصة "إكس"، نشر تغريدة كتب بها: "مستعدون لتحدي الليلة"، في إشارة إلى مواجهة مانشستر يونايتد.
لكن المشكلة في الصورة المصاحبة للتعليق، حيث جاء بالطابع المصري، تحت عنوان "مسمط الريدز"..
ويظهر بالتصميم الثنائي فيرجيل فان دايك ودومينيك سوبوسلاي، جالسين في "مسمط" - محل مقادم أو باجة باللهجة الخليجية -.
التصميم أغضب الجمهور الذي اعتبره مسيئًا للاعبين مانشستر يونايتد تحديدًا..
غضب الجمهور
الجماهير في التعليقات أعربت عن استيائها من صدور هذا التصرف من حساب رسمي للنادي، حيث كتب أحدهم: "تصميم أقل ما يُقال عنه تشوه بصري. التنافس مو بهذا الشكل".
وعلق آخر: "يا رب نخسر ع هالتصميم"، إذ لم يعجب جماهير ليفربول أنفسهم وليس مانشستر يونايتد فقط.
ماذا حدث في الدور الأول؟
في 19 أكتوبر 2025، استضاف ليفربول، مانشستر يونايتد في لقاء الدور الأول من الموسم الجاري بالدوري الإنجليزي، في لقاء حسمه الشياطين الحمر لصالحهم بنتيجة 2-1.