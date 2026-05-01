"الناقل ترجم بشكل خاطئ".. مسلي آل معمر يكشف حقيقة تصريح "النفوذ" الذي ورط رونالدو بعد لقاء الأهلي!

الدون يثير جدلًا كبيرًا بعد قمة الأهلي..

أثار الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، جدلًا كبيرًا بسبب تصريحاته التي أدلى بها عقب مباراة القمة أمام الأهلي.

صحيح أن رونالدو جذب الأنظار بهدفه الرائع، الذي أحرزه برأسية، في قمة الجولة الثلاثين، التي شهدت فوز النصر بثنائية دون رد، إلا أن تصريحاته عقب اللقاء، بشأن وجود نفوذ لأندية أخرى، كان لها نصيب كبير من الجدل.

  • ماذا قال رونالدو بعد المباراة؟

    وخلال ظهوره عبر قنوات "ثمانية"، عقب المباراة، قال رونالدو "أعتقد أن هذا ليس جيدًا للدوري، الجميع يشتكي ويبالغ أكثر مما ينبغي، هذه كرة قدم وليست حربًا، الجميع يريد الفوز، لكن لا يجوز أن يتحول الأمر إلى فوضى".

    وسلط رونالدو الضوء على سلوكيات البعض بالشكوى وتوجيه منشورات عبر فيسبوك وإنستجرام، وحديث متواصل حول الحكام والمشروع، مضيفًا أنه سيتحدث أكثر في نهاية الموسم.

    وبخلاف ذلك، نشر الناقل الرسمي، مقطع لرونالدو، وحديثه مع أسطورة مانشستر يونايتد، ريو فيرديناند، ضمن حلقات برنامج "ريو جاي"، حيث قال "بعض الأندية لديها نفوذ خارج الملعب، لكنني لا أريد الحديث عن ذلك الآن، سأتحدث في نهاية الموسم عن أمور كثيرة حقيقية".

  • حقيقة رسالة رونالدو

    وخرج مسلي آل معمر، رئيس مجلس إدارة نادي النصر الأسبق، لكشف حقيقة ما ورد على لسان كريستيانو رونالدو، عبر الناقل الرسمي.

    ونشر آل معمر رسالة عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، قائلًا "رونالدو قال بالنص: (أندية أخرى لديها قوة خارج الملعب).. والناقل ترجمها بشكل خاطئ وقال نفوذ.

    هنا قد تكون القوة: إعلامية أو مالية أو حظ أو نفوذ. والقاعدة القضائية والقانونية تقول: (الأحكام تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين).

    أيضًا، لم يُشر إلى شخص بعينه سواء طبيعي أو اعتباري. بل دافع عن المشروع والتحكيم. أعتقد أن تصريح رونالدو كان إيجابيًا، وخلا من الإساءة، ولا يرقى إطلاقًا إلى إساءات صدرت من لاعبين آخرين.

    قلب المشروع.. تحمل الكثير لكنه لا يزال ينبض وفاءً وإخلاصًا، مع نهاية الموسم سيكون الحديث أصدق وأجمل"".

    "موقف مشابه لجيسوس"

    وكانت لجنة الانضباط والأخلاق، قد أصدرت عقوبة بغرامة مالية قدرها 50 ألف ريال سعودي ضد جورج جيسوس، المدير الفني للنصر، بسبب شكوى مقدمة من الهلال، على إثر تصريحات المدرب البرتغالي قبل مواجهة النصر والشباب.

    وأثار جيسوس جدلًا كبيرًا، برده على عدم قيام لاعبي النصر بمحاولة الضغط على الحكام، كما هو الحال في الهلال، حيث قال إن العالمي لا يملك قوى خارجية مثل الزعيم.

    ورغم نفي جيسوس تعمده التشكيك في نتائج الهلال أو الإساءة له إلا أن لجنة الانضباط قررت قبول شكوى الهلال، وتغريم البرتغالي، في قرار غير قابل للاستئناف.

  • تغيير نظام العقوبات

    وكان الإعلامي الرياضي تركي العجمة، قد طالب، عبر برنامج "كورة"، بتعديل نظام العقوبات على اللاعبين، من قِبل لجنة الانضباط والأخلاق، تقتضي بحسم نسبة من الراتب، مؤكدًا أن حديثه ليس موجهًا للاعب بعينه، ولكن العقوبات المنصوص عليها، لا تضاهي شيئًا بالمقارنة بالرواتب التي يحصلون عليها في دوري روشن السعودي.

  • مسيرة النصر في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

    وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

    أما في دوري روشن السعودي.. يحتل النصر "صدارة" جدول الترتيب، برصيد 79 نقطة من 30 مباراة؛ وبفارق 8 نقاط عن الهلال صاحب "الوصافة"، والذي لعب لقاءً أقل.

    أيضًا.. تأهل الفريق النصراوي إلى نهائي مسابقة دوري أبطال آسيا "2"؛ حيث سيضرب موعدًا ناريًا مع نادي جامبا أوساكا الياباني، بشكلٍ رسمي.

    والصدمة الكبيرة للنصر، في الموسم الرياضي الحالي، جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق الأصفر أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.

