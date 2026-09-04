"استبعد هذا الأمر"!.. تطورات مهمة في مستقبل كريم بنزيما بعد الرحيل عن الهلال والإعلان الرسمي قريبًا

وفي هذا السياق.. كشف الصحفي الرياضي برتراند لاتور عن تطورات جديدة؛ بخصوص "مستقبل" المهاجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما، في عالم الساحرة المستديرة.

لاتور أشار في تصريحاتٍ لبرنامج "Late Football Club"، إلى أن بنزيما سيحسم مستقبله في عالم الساحرة المستديرة، قريبًا جدًا.

وأكد لاتور أن المهاجم الفرنسي المخضرم؛ سيخرج بإعلان رسمي أمام العالم - بيان أو تصريح -، لإعلان قراره النهائي بشأن مستقبله.