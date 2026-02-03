رقصة أخيرة أو عودة للحب القديم: مستقبل كريستيانو رونالدو "المتمرد" بعد النصر.. بين خيارات واقعية ومفاجآت ستهز العالم

بينما كانت أضواء الرياض تتأهب، للاحتفال بكسر الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، لأرقام قياسية جديدة في الملاعب السعودية؛ ها هي سحب "الغموض" تُخيم فجأة، على أجواء قلعة العالمي.

غياب مفاجئ عن التدريبات والمباريات، تقارير عن غضب من العمل الإداري، وشرط جزائي بدأ يلوح في الأفق للرحيل؛ هكذا تحوّلت فصول قصة رونالدو مع النصر، من الاستقرار إلى زلزال كروي هز العالم.

ومع وصول العلاقة بين الدون ومشروع النصر، إلى مفترق طرق خطير؛ بدأت التقارير تتزايد عن تفكير اللاعب في الرحيل، بنهاية الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

شبكة "سكاي سبورتس" العالمية كشفت عن امتلاك رونالدو، بندًا يسمح له بـ"فسخ عقده" مع النصر صيف 2026، مقابل 50 مليون يورو؛ مؤكدة على اهتمام بعض الأندية بالتعاقد معه بالفعل، حتى مع بلوغه الـ41 عامًا.

أما صحيفة "ريكورد" البرتغالية أكدت أن كريستيانو، يُفكر بجدية في العودة إلى الملاعب الأوروبية، خلال الفترة القادمة من مسيرته الكروية؛ وذلك إذا لم يحصل على ضمانات رسمية، بتدعيم الفريق النصراوي.

ونحن من ناحيتنا سنحاول تحليل بعض "الوجهات المحتملة" للأسطورة البرتغالية؛ حال قرر الرحيل عن نادي النصر بالفعل، ومغادرة دوري روشن السعودي للمحترفين..