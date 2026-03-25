يُعد الحارس ماركو كارنيسيكي، الذي برز في صفوف فريق «بريمافيرا» التابع لنادي أتالانتا، أحد الركائز الأساسية لفريق «نيرازوري» بقيادة بالادينو. كان تطوره واضحاً على مر السنين، لدرجة أنه استحق أولاً أن يكون الحارس الأساسي، ثم تم استدعاؤه بشكل دائم للمنتخب الإيطالي الأول، وهو الذي كان قائداً لمنتخب إيطاليا تحت 21 عاماً. كارنيسيكي هو في الواقع قائد، حتى في غرفة الملابس، وقد هز الفريق مراراً وتكراراً هذا الموسم عندما كان يواجه صعوبات. في موسم 2025/2026، خاض حتى الآن 42 مباراة دون أن يستقبل أي هدف في 15 مباراة: 47 هدفاً استقبلها في جميع المسابقات. بشكل عام، مع أتالانتا، خاض 118 مباراة استقبلفيها 138 هدفاً وحافظ على شباكه نظيفة في 37 مباراة.
ترجمه
مستقبل كارنيسيكي: أتالانتا تحافظ عليه، لكن يوفنتوس تطرق الباب
نحو التجديد
يدرك نادي بيركاسي أن كارنيسيكي، إلى جانب إيدرسون وبعد لوكمان، سيكون أحد أكثر اللاعبين المرغوبين في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة. ولذلك، وكما جرت العادة، بدأوا بالفعل في التحرك لجعل نجمهم يوقع على تجديد العقد وتأمين بقائه. وهذه طريقة عمل ترسل رسالة مزدوجة: إلى اللاعب المولود في عام 2000 في ريميني بأن النادي يريد المراهنة عليه، ويعتبره لاعباً كبيراً وذهبيّاً ولن يسمح له بالرحيل بسهولة، وإلى الفرق الكبرى المستعدة للطرق على الباب بأن كارنيسيكي سيكون لاعباً ثميناً سيتعين دفع ثمنه غالياً في حالة تقديم عروض. ينتهي عقده مع الفريق الأسود والأزرق حالياً في 30 يونيو 2028، وسيتم تمديده حتى عام 2030. كما سترتفع تكلفة راتبه نتيجة لذلك، وهو حافز إضافي للبقاء في بيرغامو وعقبة أخرى أمام المنافسين المباشرين: من 800 ألف يورو إلى حوالي 2 مليون يورو في الموسم.
يوفنتوس يطرق الباب
"ما الذي أحلم به للمستقبل؟ في الوقت الحالي، أنتظر شهر يونيو لأرى الخطوات التالية التي سيتخذها زوجي". في مقابلة أجراها مؤخراً مع صحيفة "ريستو ديل كارلينو"، تحدثت فالنتينا دي فلافيس، زوجة ماركو كارنيسيكي، عن أمر مهم يتعلق بمستقبلهما. يعرف الوالدان الجدد لبيانكا ريجينا، ابنتهم البكر التي ولدت في يناير 2026، أن يوفنتوس مهتم بشدة بالحارس وقد يقدم عرضاً لا يمكن رفضه. ليحل محل دي جريجوريو، الذي لم يقنع سباليتي، يفضل كارنيسيكي في إدارة يوفنتوس على فيكاريو وأليسون. لكن أتالانتا، التي من المحتمل أن تودع إيدرسون في الصيف (أتلتيكو مدريد لا تزال مهتمة به بشدة)، لا تعتبره قابلاً للبيع في الوقت الحالي. ولن تجلس على طاولة المفاوضات إلا مقابل مبلغ لا يقل عن 40 مليون يورو.