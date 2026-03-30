تحدث إبراهيم حسن، شقيق مدرب منتخب مصر وذراعه الأيمن والمدير الفني للمنتخب، إلى قناة «OnSports» وتطرق مجدداً إلى مستقبل نجم ليفربول محمد صلاح. وأكد اللاعب السابق في روما أنه سيغادر ليفربول في نهاية الموسم، ولا يزال الغموض يكتنف فريقه المقبل. ومن بين الخيارات الغريبة والأوروبية، ألمح المدير الفني المصري أيضًا إلى فريق إيطالي قد يعيده إلى الدوري الإيطالي.
ترجمه
مستقبل صلاح، الكشف الذي أطلقه المدير الفني للمنتخب المصري: «هناك فريق في الدوري الإيطالي...». روما ويوفنتوس و...: من يمكنه التعاقد معه
"مستقبل مومو؟ أفضّل أن يبقى في أوروبا. سمعت عن عروض من باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ وأندية من الدوري الإيطالي. إذا انتقل إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم، فسيكون بعيدًا جدًا عن الأضواء. لن تتذكروا صلاح أكثر مما أتذكر ميسي الآن. لا أحاول حتى مشاهدته. إذا لم يتلق عروضًا من أوروبا، فإن الانتقال إلى الدوري السعودي سيكون خيارًا جيدًا، خاصة مع وجود أسماء كبيرة مثل كريستيانو رونالدو".
وكما ذكر المدير الفني للمنتخب المصري، هناك العديد من الأندية التي أبدت اهتمامها بأسطورة ليفربول. وبالإضافة إلى باريس سانجيرمانوبايرن ميونيخ، ترغب عدة أندية في الدوري الإنجليزي الممتاز في ضمه، رغم أن اللاعب المصري أوضح أنه، بعد تجربته مع تشيلسي، يود أن يكون الريدز آخر فريق يلعب له في إنجلترا.
ومن بين الفرق التي استفسرت عن الوضع، هناك أيضًا بعض الأندية الكبرى في الدوري الإيطالي. منإنتر ميلان إلى يوفنتوس - حيث يقدّره لوتشيانو سباليتي كثيرًا - وصولاً إلى روما، حيث لعب اللاعب المصري سابقًا، وهو النادي الإيطالي الذي يرغب أكثر من غيره في إعادته إلى إيطاليا.