مستقبل صلاح، الكشف الذي أطلقه المدير الفني للمنتخب المصري: «هناك فريق في الدوري الإيطالي...». روما ويوفنتوس و...: من يمكنه التعاقد معه

وكما ذكر المدير الفني للمنتخب المصري، هناك العديد من الأندية التي أبدت اهتمامها بأسطورة ليفربول. وبالإضافة إلى باريس سانجيرمانوبايرن ميونيخ، ترغب عدة أندية في الدوري الإنجليزي الممتاز في ضمه، رغم أن اللاعب المصري أوضح أنه، بعد تجربته مع تشيلسي، يود أن يكون الريدز آخر فريق يلعب له في إنجلترا.





ومن بين الفرق التي استفسرت عن الوضع، هناك أيضًا بعض الأندية الكبرى في الدوري الإيطالي. منإنتر ميلان إلى يوفنتوس - حيث يقدّره لوتشيانو سباليتي كثيرًا - وصولاً إلى روما، حيث لعب اللاعب المصري سابقًا، وهو النادي الإيطالي الذي يرغب أكثر من غيره في إعادته إلى إيطاليا.