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Al Hilal v Al Ittihad: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
علي سمير

فيديو | "ليس قائدًا وعليه الرحيل" .. نقاش محتدم حول مصير سالم الدوسري بعد ثلاثية الهلال في شباك الأهلي

سالم الدوسري
الهلال
الهلال ضد الأهلي
الأهلي
دوري روشن السعودي
كريسينسيو سامرفيل
أولي واتكينز
جابرييل مارتينيلي

مصير مجهول للجناح السعودي

أثار مستقبل سالم الدوسري مع الهلال حالة من الجدل، تزامنًا مع الصفقات القوية التي أبرمها الزعيم خلال فترة الانتقالات الصيفية لموسم 2026/2027.

الهلال تخلى عن البرازيلي مالكوم وداروين نونيز وكريم بنزيما، وفي الجهة المقابلة تعاقد مع الثلاثي جابرييل مارتينيلي وكريسنسيو سامرفيل وأولي واتكينز لدعم الخط الأمامي للمدرب سيموني إنزاجي.

وهو الأمر الذي أثار بعض التكهنات حول مصير الدوسري من المشاركة كأساسي بعد عودته من إصابته الحالية، بسبب المبالغ الضخمة التي أنفقها الهلال بخط هجومه، خاصة بعد تألق أولي واتكينز وسامرفيل في انتصار الزعيم في الكلاسيكو على الأهلي بثلاثية نظيفة، وتسجيلهما في المباراة التي جمعت بين الفريقين أمس، الثلاثاء، من مؤجلات الجولة الثالثة لدوري روشن السعودي.

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  • Al Hilal v Al Sadd: AFC Champions EliteGetty Images Sport

    "الرحيل هو الحل"

    الإعلامي وليد الفراج طرح سؤالًا عبر برنامجه "روتانا سبورت مع وليد" حول إمكانية لعب الدوسري مع الهلال، ليرد عليه عماد السالمي قائلًا:"ليس له مكان، لو أتيحت له فرصة الانتقال للدرعية مثل داروين نونيز فعليه الذهاب إلى هناك".

    وأضاف:"هناك فارق كبير بينه وباقي اللاعبين مثل سامرفيل وسلطان مندش، لو عمره 28 سنة يمكنه مجاراة المجموعة الحالية، ولكن سنه الآن لا يسمح له بهذا الأمر".

    وأما عبد العزيز الزلال فقال:"لا يمكنه مجاراة المجموعة، ولكنه يظل من أساطير الهلال مثل سامي الجابر وغيرهم ممن جلسوا على الدكة وقاموا بتوجيه اللاعب والدخول كحل قوي".

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  • هل يقبل بالدكة؟

    وفي هذا السياق قال الناقد توفيق تونسي:"الهلال مشارك في 4 بطولات، لذلك هو بحاجة إلى 25 لاعبًا بصفوفه، لو قمنا بسؤال سيموني إنزاجي عنه، سيقول ضع اسم سالم ومن حوله باقي اللاعبين".

    وأوضح:"الفريق بحاجة إلى لاعبين من جودة سالم على الدكة، وجوده مهم في غرفة الملابس والمعسكرات وفي دقائق معينة لتنفيذ أمور تكتيكية، بالإضافة للضغط على اللاعبين الأجانب في حالة هبوط مستواهم".

    وتدخل عبد العزيز الزلال قائلًا:"سالم غير مؤثر في غرفة الملابس، لأنه لا يتمتع بصفات قيادية، حتى هو يعرف هذا الشيء، إنه أسطورة ولكنه ليس قائدًا، ولا أتوقع أن يقبل بالجلوس على دكة البدلاء".



  • نهايات غير سعيدة

    واستمر النقاش بمشاركة هاني الداود الذي قال:"سالم لا يخفى دوره مع الهلال خلال فترة طويلة من الزمن، ولكن الأهم أنه في حالة خروجه ألا يتكرر مشهد سلمان الفرج ومحمد البريك وعلي البليهي، الدوسري ليس هو اللاعب الذي تبحث له عن فريق ينتقل إليه".

    وكشف وليد الفراج عن محاولة الدرعية التعاقد معه الموسم الماضي، ولكن سلمان رفض بسبب تواجد الفريق بدوري الدرجة الثانية.

    وهنا قال عبد العزيز الزلال:"أعتقد أن أفضل النهايات كانت من نصيب محمد البريك، حصل على عقد تاريخي مع نيوم لم يحصل عليه مع الهلال، ونفس الأمر بالنسبة لسلمان الفرج، وكذلك علي البليهي الذي بكى في فيديو وداعه، وهذه نهاية تليق بهم وبالهلال".


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  • Al Hilal v Al Sadd: AFC Champions EliteGetty Images Sport

    متى يعود سالم الدوسري من الإصابة؟

    نجم الهلال غاب عن الملاعب لفترة وصلت إلى 6 أسابيع حتى الآن بسبب الإصابة، حيث يخضع حاليًا لبرنامج تأهيلي لمساعدته على التعافي.

    وكان الدوسري قد عاد مؤخرًا إلى مقر الهلال، للخضوع للعلاج تحت إشراف الجهاز الطبي للنادي، عقب إجراء عملية جراحية في أوتار الركبة.

    ووفقًا للتقديرات الأولية، فإن الدوسري يحاول استعادة قوته العضلية ولياقته البدنية، على أن يعود للفريق خلال أسبوعين أو 4 أسابيع.


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