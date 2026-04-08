على الرغم من الجبهة الموحدة خارج الملعب، يجد بنفيكا نفسه يعاني محلياً. يحتل النادي حالياً المركز الثالث في جدول الدوري البرتغالي برصيد 66 نقطة بعد 28 مباراة. يتأخر عن المتصدر بورتو بسبع نقاط ويبتعد بنقطتين خلف سبورتينغ لشبونة، الذي يمتلك مباراة مؤجلة حاسمة. وأقرّ المدرب بأن أهدافهم المتعلقة بالألقاب قد تغيّرت بشكل كبير. وفي حديثه عن ترتيب الدوري، أوضح: "على الصعيد الرياضي، الهدف الممكن تحقيقه هو إنهاء الموسم في المركز الثاني، اعتماداً على نتائج أخرى. نحن لا نعتمد على أنفسنا. حتى لو فزنا بكل المباريات، لا نعتمد فقط على أنفسنا. يجب على سبورتينغ أن يفقد نقطتين إضافيتين. لا يزال ذلك ممكناً، وقد يتعادل سبورتينغ حتى. حسناً، لم نخسر [أمام كازا بيا]، لكنني لا أعتقد أن تعادلاً كهذا يشرّف بنفيكا بأي شكل أو مسيرة أيٍّ منا."