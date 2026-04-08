مستقبل جوزيه مورينيو «ليس مشكلة» بالنسبة لبنفيكا، بحسب رئيس النادي، فيما يصرّ المدرب على أنه «المسؤول» عن القرار
يوضح الرئيس وضع العقد
نفى بنفيكا بشكل قاطع أن مدربه الحالي يواجه رحيلًا وشيكًا. وقد وُضع المدرب المخضرم، صاحب السيرة الذاتية اللامعة التي تتضمن ثلاثة ألقاب في إنجلترا ولقبين في دوري أبطال أوروبا، موضع تساؤل عقب تعادل محبط 1-1 أمام كازا بيا ترك فريقه في المركز الثالث، رغم بقائه دون هزيمة في الدوري هذا الموسم. وبعد مثوله أمام البرلمان، وضع رئيس النادي روي كوستا حدًا للشائعات تمامًا. وقال كوستا: "جوزيه مورينيو لديه عقد لعام إضافي، الأمر ليس مطروحًا في الوقت الحالي". كما شدّد على قوة التماسك الداخلي مضيفًا: "نحن على وفاق".
يؤكد المدير استقلاليته المهنية
تضخّمت الضجة المحيطة بمورينيو بفعل تقارير أشارت إلى أن وكيله، جورجي مينديز، نصحه بالاستقالة. غير أن المدرب السابق لريال مدريد وتشيلسي استغل مؤتمراً صحفياً حديثاً ليدحض هذه المزاعم بنفسه. وأوضح الرجل البالغ من العمر 63 عاماً، الذي أشرف على 39 مباراة خلال فترته الحالية مسجلاً 23 انتصاراً وثمانية تعادلات، بشكل لا لبس فيه أنه هو من يحدد مسار مسيرته المهنية. وقال: "إذا حدث شيء خلال المباراة، فلا أعرف. لم يحدث شيء قبل المباراة. جورجي مينديز هو وكيلي، لكنني أنا من يتخذ قراري. قراري هو أنني أودّ الاستمرار في بنفيكا".
آمال الفوز باللقب تتلاشى لدى الإيغلز
على الرغم من الجبهة الموحدة خارج الملعب، يجد بنفيكا نفسه يعاني محلياً. يحتل النادي حالياً المركز الثالث في جدول الدوري البرتغالي برصيد 66 نقطة بعد 28 مباراة. يتأخر عن المتصدر بورتو بسبع نقاط ويبتعد بنقطتين خلف سبورتينغ لشبونة، الذي يمتلك مباراة مؤجلة حاسمة. وأقرّ المدرب بأن أهدافهم المتعلقة بالألقاب قد تغيّرت بشكل كبير. وفي حديثه عن ترتيب الدوري، أوضح: "على الصعيد الرياضي، الهدف الممكن تحقيقه هو إنهاء الموسم في المركز الثاني، اعتماداً على نتائج أخرى. نحن لا نعتمد على أنفسنا. حتى لو فزنا بكل المباريات، لا نعتمد فقط على أنفسنا. يجب على سبورتينغ أن يفقد نقطتين إضافيتين. لا يزال ذلك ممكناً، وقد يتعادل سبورتينغ حتى. حسناً، لم نخسر [أمام كازا بيا]، لكنني لا أعتقد أن تعادلاً كهذا يشرّف بنفيكا بأي شكل أو مسيرة أيٍّ منا."
تقييمات الفريق والتطلّع إلى الأمام
مع استمرار عقده حتى يونيو 2027، يتعين على مورينيو الآن إعادة البناء. يستضيف بنفيكا ناسيونال في 12 أبريل، قبل مواجهة كبرى أمام سبورتينغ في 19 أبريل قد تحدد طموحاتهم في احتلال المركز الثاني. سيستخدم المدرب المباريات الست المتبقية في الدوري لتقييم أي اللاعبين يتناسبون مع رؤيته طويلة الأمد.