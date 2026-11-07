سبب "مفاجئ" لاستبعاد سالم الدوسري .. حقيقة رحيل دونيس عن المنتخب السعودي بعد تأجيل كأس آسيا!

وفي سياق متصل، فجّر الثقيل مفاجأة بشأن استبعاد سالم الدوسري، قائد الهلال، من قائمة المنتخب السعودي في فترة التوقف الدولي، مؤكدًا أن الدوسري لم يُستبعد بسبب الإصابة، وإنما لعدم مطابقته لمعايير دونيس في الاستدعاء، كما أنه تم استبعاده من القائمة الأولية التي كانت ستشارك في كأس آسيا 2027، قبل إعلان التأجيل.
وأضاف أن دونيس وضع أربعة معايير أساسية في استدعاء اللاعبين للمنتخب؛ على رأس المعايير دقائق اللعب، ثم الجاهزية الفنية، ثم الحاجة الفنية، ثم الإصابات، الأمر الذي دفع المدرب لطلب استدعاء همام الهمامي، لمواصلة برنامجه العلاجي والتأهيلي في معسكر الدوحة، رغم عدم استدعائه في قائمة الأخضر.
وكان دونيس قد اختار قائمة الأخضر لمعسكر الدوحة على النحو التالي..
حراسة المرمى: محمد العويس، حامد يوسف، عبد القدوس عطية.
الدفاع: عبد الإله العمري، سلطان تنكر، عبد الله الخطيب، حسان تمبكتي، علي لاجامي، نواف بوشل، محمد محزري، سعود عبد الحميد، محمد أبو الشامات، متعب الحربي، فارس عابدي.
الوسط: معصب الجوير، مختار علي، محمد كنو، زياد الجهني، عبد الله الخيبري، ناصر الدوسري، عبد الملك العييري، سلطان مندش، محمد القحطاني، أحمد الغامدي، تركي العمار.
الهجوم: مروان الصحفي، محمد الكويكبي، عبد الله الحمدان، فراس البريكان، عبد الله آل سالم.