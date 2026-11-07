سبب "مفاجئ" لاستبعاد سالم الدوسري .. حقيقة رحيل دونيس عن المنتخب السعودي بعد تأجيل كأس آسيا!

وفي هذا السياق، أكد الإعلامي نايف الثقيل، عبر برنامج "في المرمى"، على فضائية العربية، أن تواجد دونيس في اليونان، خلال الفترة الماضية، كان لظروف عائلية، ولا علاقة له بأي مؤشرات حول رحيله عن المنتخب السعودي في الوقت الحالي، مبينًا أن دونيس سيتوجه مباشرة إلى الدوحة، ليلتقي بلاعبي الأخضر هناك، فيما تتوجه آخر دفعة للمنتخب، الأحد، تمهيدًا لبدء معسكر قطر، خلال فترة التوقف الدولي.

ونوّه الثقيل بأن الشائعات حول تغيير دونيس، ظهرت مباشرة بعد تأجيل كأس آسيا، خاصة بعدما انهال الوكلاء بالعروض لاتحاد القدم، بشأن أسماء لخلافة اليوناني، مؤكدًا أنه وفق ما ذكرته مصادر متعددة، وبعضهم أصحاب قرار، بأن هذا الأمر لم يتم مناقشته نهائيًا، وسيظل دونيس مدربًا للأخضر حتى نهاية عقده في يوليو 2027.

يّذكر أن جورجيوس دونيس، تولى تدريب المنتخب السعودي، قبل المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، فيما قاد المنتخب لحصد أولى بطولاته منذ عام 2004، حيث توج بلقب كأس الخليج العربي "خليجي 27"، بعد فوز مثير على الإمارات بثنائية في المباراة النهائية.