مستقبل جواو فيليكس يشتعل: بند "التمديد التلقائي" لا يعني شيئًا أمام واقع النصر.. وفتح أبواب برشلونة ليس بهذه السهولة!

المعلن بشكلٍ رسمي عزيزي القارئ؛ هو أن عملاق الرياض النصر عندما وقع مع النجم البرتغالي جواو فيليكس صيف عام 2025، كان ذلك لمدة موسمين.

لكن الخلاف القائم الآن إعلاميًا، بخصوص تمديد عقد فيليكس مع فريق النصر الأول لكرة القدم؛ مُرتبط بالآتي:

* أولًا: هل سيجدد النصر عقد فيليكس بعد نهاية الموسم الرياضي 2026-2027، أم سيرحل اللاعب عن الفريق؟

* ثانيًا: هل توجد أفضلية أو شروط خاصة تسمح للنصر بتمديد عقد فيليكس من طرف واحد، أم يحتاج الأمر إلى موافقة اللاعب؟

والبعض يؤكد أن فيليكس يجب أن يوافق أولًا، قبل تفعيل النصر أي بند للتمديد رسميًا؛ بينما يزعم آخرون أن العقد الذي تم توقيعه صيف عام 2025، قد يتضمن شروطًا تسمح لـ"العالمي" بتجديده من طرف واحد.

بمعنى أوضح عزيزي القارئ.. فيليكس عند توقيعه على العقود صيف 2025؛ قد يكون وافق على تمديد عقده تلقائيًا من قِبل النصر، حال إيفاء بعض الشروط.

هذه الشروط؛ قد تكون زيادة في راتبه السنوي مثلًا، أو تحقيق بعض البطولات وغيرها من الأمور الأخرى.

وإذا صح ذلك؛ فمن الممكن للنصر أن يقوم بتفعيل بند تمديد عقد فيليكس بمجرد تنفيذ الشروط، دون انتظار موافقة اللاعب أساسًا.