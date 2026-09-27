مستشهدًا بما حدث مع رودري .. مدرب النرويج يفسر استبعاد هالاند من مواجهة الإعلام

هيمن مانشستر سيتي على دائرة الأخبار عقب تقارير أفادت بأنه أُدين بارتكاب 114 مخالفة للوائح المالية. وكان هالاند، الذي كان مقرراً في الأصل أن يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال فترة التوقف الدولي، غائباً بشكل ملحوظ عن أحدث المهام الصحفية في الوقت الذي تستعد فيه النرويج لمبارياتها المقبلة في دوري الأمم.

وتسلّط إشارة سولباكن إلى رودري الضوء على الموقف الصعب الذي وُضع فيه لاعبو سيتي خلال هذه النافذة الدولية، بعدما وجد لاعب الوسط الإسباني نفسه مدافعاً عن نزاهة النادي. وخشية تعرّض هالاند لاستجواب مماثل، قرّر سولباكن أن الصمت هو أفضل سياسة للحفاظ على إيقاع المهاجم التهديفي مع المنتخب الوطني. وأوضح المدرب قائلاً: «هذا بالطبع لأننا نريد التركيز ومنحه أفضل الظروف الممكنة كي يركّز على المباراة. جميعكم تعرفون ما كان الموضوع المطروح خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. ولا علاقة له بدوري الأمم وبما سنقوم به. وكان المؤتمر الصحفي الذي عقده رودري أمس مثالاً جيداً على ذلك».