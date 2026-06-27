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مستشهدًا بلقاء الجزائر في 2014 .. كروس يشن هجومًا لاذعًا بحق ألمانيا
الهزيمة تكشف عن المشاكل
حسمت ألمانيا صدارة المجموعة «هـ» بسهولة بعد فوزها الساحق 7-1 على كوراساو وفوزها الصعب 2-1 على كوت ديفوار.
ومع ذلك، وعلى الرغم من الهدف الافتتاحي المبكر الذي سجله ليروي ساني، تعرض فريق ناجلسمان لهزيمة 2-1 أمام الإكوادور في مباراته الأخيرة ضمن دور المجموعات.
وبعد أن خاضت ألمانيا المباراة بتشكيلة أساسية تضم أكبر عدد من اللاعبين الكبار في السن في كأس العالم منذ عام 1998، قدم الفريق المتقدم في السن أداءً ضعيفاً تعرض لانتقادات شديدة من قبل المحللين.
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كروس يطالب بأسلوب لعب قوي
كانت التوقعات مرتفعة للغاية بالنسبة لجمال موسيالا وفلوريان فيرتس قبل انطلاق البطولة، لكن كلا صانعي اللعب واجهوا صعوبات حيث تم تحييد خطورتهما في المراوغة بفضل الأسلوب البدني الذي اتبعته الإكوادور.
وفي حديثه خلال بث مباشر على «تيك توك» إلى جانب لوكاس بودولسكي، أبدى كروس اختلافه صراحةً مع ناجلسمان، الذي رفض التشكيك في الرغبة المطلقة للاعبيه في الفوز.
وقال كروس: «يجب أن يكون اللعب ضدنا صعبًا، وهذا يعني أننا بحاجة إلى أن نكون قادرين على الدفاع جيدًا وأن نكون صامدين. نحن لا نفعل ذلك حتى الآن. ونحتاج إلى أن يكون [جمال] موسيالا و[فلوريان] فيرتس في أفضل حالاتهما - وهو ما لا نملكه في الوقت الحالي".
وأردف: "إذا لم يتغير هذان الأمران، فلن نصمد لفترة أطول. كنا نخوض مباريات لعبنا فيها بشكل سيئ أيضًا - مثل المباراة ضد الجزائر. لكننا كنا لا نزال قادرين على الفوز في تلك المباريات السيئة. لا أعتقد أن الفريق الحالي يمتلك هذه القدرة. هذه مجموعة تبذل كل ما في وسعها. ومع ذلك، لا أتفق مع المدرب في قوله إن [التراخي] لم يكن له أي علاقة بالموضوع على الإطلاق. فهذا الأمر يظل دائمًا في أذهان اللاعبين عندما يكونون قد تأهلوا بالفعل. لا يمكنك ببساطة تجاهله؛ فهذا أمر طبيعي تمامًا. نحن ببساطة لسنا فريقًا قويًا بدنيًّا."
بودولسكي يحث على التفكير بهدوء
وفي حين دافع ناجلسمان عن أداء لاعبيه بعد إجراء تغييرات في التشكيلة، وافق المهاجم السابق بودولسكي على أن هذه النكسة غير المتوقعة قد تكون بمثابة جرس إنذار مهم.
وعلى الرغم من اعترافهما بالعيوب الهيكلية للفريق، حافظ كلا اللاعبين المخضرمين على ثقتهما في الإمكانات النهائية للفريق في حال تمكن من تجاوز العقبات الأولية في مرحلة خروج المغلوب.
وأضاف بودولسكي: "ربما تكون هزيمة كهذه أمراً جيداً. لتكون بمثابة صفعة على الوجه. حتى يقول الجميع: 'حسناً، دعونا نهدأ الآن'. ربما تكون خسارة كهذه مفيدة، حتى يتوقف الجميع لحظة للتفكير في غرفهم الخاصة. لا ينبغي أن نستخف بكل شيء الآن. دعونا نشجع اللاعبين".
واختتم كروس قائلاً: «وأنا أتمسك بتصريحي: أعتقد أنه إذا وصلنا إلى مباراة ضد فرنسا، وإذا سارت الأمور على ما يرام، فيمكننا هزيمتهم».
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تنتظرنا تحديات مرحلة خروج المغلوب
على الرغم من الأداء المخيب للآمال في الآونة الأخيرة، لا ينوي ناجلسمان التخلي عن الثنائي موسيالا وفيرتس في مباراة دور الـ32 التي ستُقام يوم الاثنين ضد باراجواي في فوكسبورو.
يتعين على ألمانيا استعادة قوتها الدفاعية بسرعة وإحياء أسلوب لعبها الإبداعي للتغلب على منتخب أمريكي جنوبي صلب. ومن المحتمل أن تؤدي الفوز إلى مواجهة تاريخية في دور الـ16 ضد فرنسا، المرشحة للفوز بالبطولة، مما لا يترك للفريق الذي يعاني من تراجع في المستوى أي هامش للخطأ.