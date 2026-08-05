مستجدات قد تحرج محمد الخريجي وكريستيانو رونالدو!.. التحقيق في صفقة الاتحاد الجديدة

يبدو أن إحدى صفقات عملاق جدة الاتحاد، لن تمر مرور الكرام؛ وذلك بعد التوصل إلى اتفاق نهائي بشأنها، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.
الاتحاد يحارب لدعم صفوفه بقوة، خلال الميركاتو الصيفي الحالي؛ تعويضًا لخيبات "الموسم الصفري"، في 2025-2026.
يبدو أن إحدى صفقات عملاق جدة الاتحاد، لن تمر مرور الكرام؛ وذلك بعد التوصل إلى اتفاق نهائي بشأنها، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.
الاتحاد يحارب لدعم صفوفه بقوة، خلال الميركاتو الصيفي الحالي؛ تعويضًا لخيبات "الموسم الصفري"، في 2025-2026.
مجلس إدارة عملاق جدة الاتحاد، وضع التعاقد مع لاعب أجنبي جديد في "مركز وسط الارتكاز"، على رأس أولوياته خلال صيف العام الحالي.
وارتبط أكثر من اسم بالانضمام إلى الاتحاد، أبرزهم المغربي عز الدين أوناحي، متوسط ميدان نادي جيرونا الإسباني؛ قبل أن يتجه النادي الجدّاوي إلى خيار آخر، بشكلٍ مفاجئ.
هذا الخيار الآخر؛ تمثّل في النجم السنغالي ديون لوبي، متوسط ميدان نادي ألميريا الإسباني.
وحسب التقارير الموثوقة؛ حسم الاتحاد صفقة لوبي البالغ من العمر 24 سنة، مقابل 19 مليون يورو.
وفي هذا السياق.. كشف الصحفي الرياضي محمد البكيري عن توجيه الرابطة السعودية المحترفة، خطابًا إلى مجلس إدارة عملاق جدة الاتحاد؛ للاستفسار عن صفقة التعاقد مع النجم السنغالي ديون لوبي، من نادي ألميريا الإسباني.
البكيري أوضح عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الأربعاء، أن الرابطة السعودية ترى أن قيمة لوبي السوقية، تتراوح بين 2 إلى 4 ملايين يورو؛ وذلك بالمقارنة مع المبلغ الذي دفعه الاتحاد للتعاقد معه، والذي يصل إلى 19 مليون يورو.
وشدد البكيري على أن الرابطة، تريد معرفة أسباب هذا الفارق؛ بين قيمة اللاعب الفعلية في سوق الانتقالات، والمبلغ الذي دفعه الاتحاد.
* ملحوظة: قيمة ديون لوبي على موقع الانتقالات العالمي "ترانسفير ماركت"، تصل إلى 15 مليون يورو حاليًا.
المثير في الأمر أن خبر الصحفي الرياضي محمد البكيري؛ يأتي ليزيد الشكوك التي تناقش بشأنها قطاع جماهيري كبير، خلال الساعات الماضية.
الكثيرون زعموا أن نادي ألميريا الإسباني، الذي يرأسه رجل الأعمال السعودي محمد الخريجي، ويستثمر فيه الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم عملاق الرياض النصر، يُعاني من أزمة مالية كبيرة؛ لذلك يحتاج إلى عمليات بيع بمبالغ ضخمة، لتحقيق بعض المكاسب.
وبناء على ذلك.. يعتقد هؤلاء أن السعودية فرضت اسم النجم السنغالي ديون لوبي، على عملاق جدة الاتحاد، من أجل تدعيم خط وسطه الذي يُعاني من نقصٍ شديد؛ وبالتالي مساعدة نادي الخريجي ورونالدو، ماليًا.
وبالطبع.. كل ذلك مجرد تكهُنات انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي، وليست معلومات أو حقائق مؤكدة - حتى الآن -؛ قبل أن يظهر خبر البكيري، ليزيد من الشكوك.
لكن إذا كانت الرابطة السعودية، هي من تحقق في قيمة صفقة لوبي الفعلية؛ فيجب معرفة من الجهة الرسمية التي فرضت اللاعب على الاتحاد، إذا كانت التكهُنات - سالفة الذكر - صحيحة.
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النجم السنغالي ديون لوبي، بدأ مسيرته الكروية في أكاديمية أوسلو فوتبول داكار؛ قبل أن يخرج للاحتراف الأوروبي صيف 2020، من بوابة الفريق الثاني لنادي رين الفرنسي.
وبعد موسم واحد.. تم تصعيد لوبي إلى فريق رين الأول لكرة القدم؛ والذي انتقل منه إلى نادي ألميريا الإسباني، صيف 2023.
ومع ألميريا؛ لعب النجم السنغالي 105 مباريات في مختلف المسابقات، مسجلًا خلالها 4 أهداف وصانعًا 6 آخرين.
وعلى المستوى الدولي؛ مثّل لوبي منتخب السنغال الأول في 5 مباريات، منذ مارس 2023 وحتى نفس الشهر من عام 2025.
ومنذ مارس 2025؛ لم ينضم ديون لوبي إلى منتخب السنغال الأول لكرة القدم، سواء في المعسكرات الودية أو الرسمية.