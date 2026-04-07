ترجمه
مزيد من الفوضى في تشيلسي! زملاء إنزو فرنانديز يطلبون من ليام روزينيور رفع الإيقاف التأديبي قبل المواجهة الحاسمة أمام مانشستر سيتي
ردهة الفرقة لعودة التعويذة
وفقًا للصحفية الأرجنتينية فيرونيكا بروناتي، تقدّمت مجموعة من كبار لاعبي تشيلسي إلى روزينيور بطلب إعادة إدماج فرنانديز عقب العقوبة الداخلية الأخيرة التي فُرضت عليه. وقد استُبعد الدولي الأرجنتيني من مباراة الفوز في كأس الاتحاد الإنجليزي على بورت فايل بعد إدلائه بمقابلات لم تضمن بقاءه في النادي، في حين لمّح إلى انتقال إلى ريال مدريد. وعلى الرغم من مناشدة الفريق، لا يزال اللاعب ومحيطه متشائمين بشأن رفع الإيقاف في الوقت المناسب لمواجهة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد أمام سيتي.
روزينيور يدافع عن المعايير الثقافية
اتخذ مدرب تشيلسي موقفاً صارماً بشأن الانضباط من أجل استقرار موسم مضطرب، حتى في الوقت الذي يظل فيه التعاقد الذي بلغت قيمته 107 ملايين جنيه إسترليني متصدراً على الصعيد الإحصائي بتسجيله 12 هدفاً وصناعته ست تمريرات حاسمة هذا الموسم. ويؤكد روزينيور أنه رغم احترامه لموهبة لاعب الوسط وإحباطه، فإن هوية النادي على المدى الطويل يجب أن تتقدم على توافر أي لاعب بعينه.
وفي شرح قرار تطبيق العقوبة، قال روزينيور: "من المخيب لآمالنا أن يتحدث إنزو بهذه الطريقة. ليس لدي أي كلمات سيئة أقولهـا عنه، لكن تم تجاوز خط فيما يتعلق بثقافتنا وما نريد بناءه. كشخصية وكإنسان وكلاعب، لدي أقصى درجات الاحترام. إنه محبط لأنه يريد لنا أن نكون ناجحين. وفيما يتعلق بالقرار، فالأمر لا يتعلق بي وحدي، ولا بالمديرين الرياضيين. المُلّاك، واللاعبون، نحن متفقون في قرارنا. الباب ليس مغلقاً أمام إنزو. إنها عقوبة. عليك أن تحمي الثقافة، وفي هذا الصدد، تم تجاوز خط".
محادثات العقد وسط اهتمام من مدريد
بينما يستمر الخلاف التأديبي، يُقال إن ممثلي لاعب خط الوسط يركزون على تأمين تحسين في العقد يعكس مشاركته في 46 مباراة ومساهمته الكبيرة في الأهداف هذا الموسم. وتراقب عدة أندية أوروبية نخبوية الوضع عن كثب، لكن اللاعب يُقال إنه يفضّل البقاء في غرب لندن إذا توصلوا إلى اتفاق مناسب.
وقال وكيل فرنانديز، خافيير باستوري، مؤخراً: "نعم، كانت هناك محادثات بشأن تجديد عقده. بدأنا مناقشة ذلك قرابة ديسمبر أو يناير، لكننا لم نتمكن من التوصل إلى اتفاق. وبما أن عقد إنزو لا يزال يتبقى له ست سنوات، قررنا عدم تجديده لأن الشروط لم تكن مناسبة لنا أو للاعب؛ وبالنظر إلى ما يستطيع إنزو تقديمه اليوم، فهو يستحق أكثر بكثير مما يتقاضاه حالياً... خطتنا بعد كأس العالم هي أن نجتمع مع تشيلسي مرة أخرى، وإذا لم يكن هناك اتفاق، فسنستكشف خيارات أخرى".
مواجهة حاسمة في ويمبلي تلوح في الأفق
يتعيّن على تشيلسي خوض جدول مباريات شاق في الدوري الإنجليزي الممتاز، يتضمن مواجهات أمام سيتي ومانشستر يونايتد، قبل نصف نهائي ضخم لكأس الاتحاد الإنجليزي ضد ليدز يونايتد على ملعب ويمبلي. ويتصاعد الضغط على روزينيور لحل التوتر وإعادة دمج قائده من أجل إبقاء أملهم الوحيد المتبقي في إحراز لقب حيًّا.