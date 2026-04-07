اتخذ مدرب تشيلسي موقفاً صارماً بشأن الانضباط من أجل استقرار موسم مضطرب، حتى في الوقت الذي يظل فيه التعاقد الذي بلغت قيمته 107 ملايين جنيه إسترليني متصدراً على الصعيد الإحصائي بتسجيله 12 هدفاً وصناعته ست تمريرات حاسمة هذا الموسم. ويؤكد روزينيور أنه رغم احترامه لموهبة لاعب الوسط وإحباطه، فإن هوية النادي على المدى الطويل يجب أن تتقدم على توافر أي لاعب بعينه.

وفي شرح قرار تطبيق العقوبة، قال روزينيور: "من المخيب لآمالنا أن يتحدث إنزو بهذه الطريقة. ليس لدي أي كلمات سيئة أقولهـا عنه، لكن تم تجاوز خط فيما يتعلق بثقافتنا وما نريد بناءه. كشخصية وكإنسان وكلاعب، لدي أقصى درجات الاحترام. إنه محبط لأنه يريد لنا أن نكون ناجحين. وفيما يتعلق بالقرار، فالأمر لا يتعلق بي وحدي، ولا بالمديرين الرياضيين. المُلّاك، واللاعبون، نحن متفقون في قرارنا. الباب ليس مغلقاً أمام إنزو. إنها عقوبة. عليك أن تحمي الثقافة، وفي هذا الصدد، تم تجاوز خط".